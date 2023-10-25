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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 16:27
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 17:03
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Ayrıntı Yayınları Tüyap Kitap Fuarı'na katılmayacağını açıkladı

Yayınevi, Tüyap Kitap Fuarı'nın yayıncı ve okuyucuları gözetmekten uzaklaştığını belirtti. Agora Kitaplığı da fuara katılmayacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/ayrinti-yayinlari-tuyap-kitap-fuari-yayinci-ve-okuyuculari-gozetmekten-uzaklasti.jpg

Ayrıntı Yayınları, İstanbul Tüyap Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu. “Okurlarımızdan gelen ‘Fuara neden katılmıyorsunuz’ sorusuna yanıtımızdır” notuyla bir açıklama yayınlayan yayınevi, fuarın yayıncı ve okuyucuları gözetmekten uzaklaştığını iddia etti.

Ayrıntı Yayınları'nın açıklaması şöyle:

“Kuruluşumuzdan bu yana katılım sağlayarak desteklediğimiz Tüyap Kitap Fuarı’na bundan sonra katılım sağlamayacağımızı duyuruyoruz.

“Tüyap’ın Taksim’de düzenlediği kitap fuarı yıllarından Beylikdüzü’ne evrilen bu süreç ne yazık ki yayıncıyı ve okuru gözeten bir anlayıştan uzaklaştı. Salt fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanmış bir yapı haline geldi. Her yıl sıkıntılarımızı paylaşmamıza rağmen yayıncılık adına olumlu bir değişim sağlanamadı.

“Ne bize ne de okura faydası olduğunu düşündüğümüz bu kısır döngüye ortak olmayacağımızı siz değerli okurlarımıza bildiririz. Bizi anlayacağınızı umuyor ve başka mecralarda buluşmayı diliyoruz."

Agora: Biz de katılmıyoruz

Agora Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Osman Akınhay da Ayrıntı Yayınları'nın sosyal medyadan yayınladığı açıklamasını alıntılayarak, "Biz de TÜYAP fuarlarına aynı sebeplerle yıllardır katılmıyoruz" dedi.

Fuar, 28 Ekim – 05 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. (AÖ)

İstanbul TÜYAP Kitap fuarı ayrıntı yayınları Agora Kitaplığı
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