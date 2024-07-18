"Ayrımcı politikalara karşı bir yanıt"

ABD’nin en büyük eyaletlerinden Kaliforniya’da okulların, çocukların cinsiyet kimliğine dair bilgileri ailelerine bildirme zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısı 15 Temmuz’da Valisi Gavin Newsom tarafından imzalandı. ‘AB 1955’ isimli yasaya göre artık okul çalışanları, çocukların cinsel yönelimleri ve kullandıkları cinsiyet zamirlerini, çocukların izni olmadan ebeveynlerine bildiremeyecek.

‘AB1955’ yasası, çocukların gizliliğini korumayı ve çocukları cinsiyet kimliklerine dayalı ayrımcılığa ve şiddete uğramasını engellemeyi hedefliyor.

Vali Newsom’ın sözcüsü Brandon Richards Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bugünün Gençliği için Akademik Geleceğe ve Eğitimcilere Destek Yasası” (SAFETY Act) kapsamında yürürlüğe giren ‘AB1955’in politikacıların ve okul personelinin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini önleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu savundu.

SAFETY Act’in imzalanmasıyla yürürlüğe giren değişiklikler şöyle:

Okul bölgelerinin zorunlu kimlik açıklama politikaları yürütmesi yasaklanacak.

Ebeveynlere ve öğrencilere toplumsal cinsiyet ve kimlik hakkında özel konuşmaları yürütebilmeleri için kaynaklar sağlanacak.

Öğretmenler ve okul çalışanları, bir öğrencinin cinsiyet kimliğini zorla açıklamayı reddetmeleri durumunda oluşabilecek olumsuzluklardan korunacak.

"Tacize, zorbalığa ve ayrımcılığa yol açan politikalara yanıt" Kaliforniya eyaletindeki bin civarı okul yönetim kurulundan en az yedisi, 2023’te çocukların kimliğinde yazandan farklı bir isim ya da doğumda atanmış cinsiyetlerine uymayan bir cinsiyet zamiri kullanması halinde okul çalışanlarının çocuğun ebeveynlerine haber vermesini şart koşan kuralları uygulamaya koymuştu. Kaliforniya’daki LGBTİ+ aktivistleri, uygulamaya konan bu politikaların çocukların gizliliğini ihlal ettiğini söyleyerek tepki göstermişti. Kaliforniya Yasama Meclisi LGBTİ+ grubuyla beraber sunan Kaliforniya Temsilciler Meclisi Üyesi Christopher Ward, yasa tasarısını, LGBTİ+ çocukların ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyen ve çocuklara karşı zorbalık, taciz ve ayrımcılığa yol açabilen bu politikalara karşı bir yanıt olarak değerlendirdi.

Yasa tasarısının kabul edilmesiyle Kaliforniya, ABD’de cinsiyet kimliğini zorla açıklamayı yasaklayan ilk eyalet oldu.

Kaliforniya Yasama Meclisi LGBTİ+ Grup Başkanı Susan Eggman, ülke genelinde bir ilke imza atan yasanın, “Kaliforniya’nın dünyanın her yerindeki LGBTİ+ gençler için bir lider ve güvenli liman olarak” konumunu pekiştirdiğini söyledi. Eggman aynı zamanda yasa tasarısını destekleyen ebeveynlere teşekkür ederek tüm çocuklar için güvenli ve destekleyici okulların herkesin birinci önceliği olması gerekliliğine dikkat çekti.

Fotoğraf: Christopher Ward/X

Musk şirketlerini Kaliforniya’dan Teksas’a taşıyor

Elon Musk, 16 Temmuz’da sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamayla yasaya tepki gösterdi.

Musk, yasanın aileleri ve şirketleri hedef aldığını öne sürerek SpaceX genel merkezini Hawthorne/Kaliforniya’dan Starbase/Teksas’a taşıyacağını duyurdu.

Amerikan aile yapısını savunan bazı kuruluşlar da “öğretmenlerin ailelerden sır saklama hakkı olmadığını ama ebeveynlerin çocuklarının ne yaptığını bilme hakları olduğunu” söyleyerek yasaya tepki gösterdi.

Öte yandan, eyalette 2005 yılında görülen Nguon v. Wolf davasında Charlene Nguon, cinsiyet kimliğinin okulu tarafından ailesine izinsiz açıklanmasını mahkemeye taşımıştı. Nguon davayı kaybetse de federal yargıcın verdiği “ebeveyn haklarının LGBTİ+ kimliklerinin ifşa edilmesiyle zarar görebilecek öğrencilerin mahremiyetinden daha önemli olmadığı” kararıyla dava, zorla cinsiyet kimliği açıklama politikalarına karşı bir dönüm noktası olmuştu.

LGBTİ+ gençler okulları ‘güvenli alan’ olarak görüyor ABD merkezli LGBTİ+ hakları üzerine çalışan Trevor Project’in, 2022’deki ulusal LGBTİ+ akıl sağlığı araştırmasının bulgularına göre, ABD’de trans gençlerin yüzde 51’i okulları, yüzde 32’si evleri ‘güvenli alanlar’ olarak değerlendiriyor. Araştırma ayrıca, okullarının LGBTİ+ destekleyen bir yapıya sahip olduğunu düşünen LGBTİ+ gençlerin intihar girişiminde bulunma oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Ancak ABD genelinde 2020’den bu yana en az sekiz eyalet, okul personelinin, ebeveynleri öğrencilerin cinsiyet kimlikleri hakkında bilgilendirmesini zorunlu kılan yasalar çıkardı, beş eyalet ise bu tür yasaları destekleyici yasaları onayladı. Söz konusu yasa, okul çalışanlarının (ve bazı durumlarda herhangi bir kamu çalışanının) trans çocukları tehlikeye atıp atmayacağına bakılmaksızın cinsiyet kimliklerini ailelerine ifşa etmesini gerektiriyor. Öğrencilerin cinsiyet kimliklerini ailelerine açıklamasını zorunlu kılan yasalar, ebeveynlerin çocukları hakkında bilgi edinme hakkını gerekçe gösteriyor. Ancak Los Angeles LGBT Merkezi Direktörü Kevin McCloskey, okulda arkadaşlarına açılma konusunda kendini yeterince güvende hisseden birçok gencin, ebeveynlerinin LGBTİ+ kimliklerini benimsemeyeceği ve kabul etmeyeceği korkusuyla ailelerine açılmadığını belirtiyor. Örneğin kimlik açıklamanın zorunlu olmadığı ama yasayı destekleyici politikaların uygulamaya konduğu Arizona’da rehberlik danışmanlık raporları ve psikolojik raporları da içeren tüm yazılı ve elektronik kayıtların ebeveynlerin erişimine açık olmasını zorunlu kılıyor. Bu kayıtlar yoluyla trans çocukların kimlikleri, bilgileri dâhilinde olmadan ailelerine açıklanabiliyor. Aynı zamanda eyalette okul çalışanlarının ebeveynlerden öğrenciyle ilgili bilgileri gizlemesi yasak. Harita: lgbtmap.org

(NK/VC)