'Ayna Ayna' Meksika izleyicisiyle buluşuyor

Amerika kıtasının önde gelen sinemateklerinden Meksika’da bulunan Cineteca, yönetmen Belmin Söylemez’in son filmi “Ayna Ayna”yı üç hafta boyunca gösteriyor.

Katıldığı festivallerden En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, Jüri Özel Ödülü dahil ödüller kazanan “Ayna Ayna” Mexico City’deki Cineteca’nın de las Artes salonlarında her gün farklı seanslarda Meksika seyircisiyle buluşuyor.

İspanyolca ismiyle “Espejos” olarak sunulan film ana karakterlerinden birinin sanatçı Frida Kahlo’yla olan bağından dolayı ayrıca ilgi görüyor.

Hayatlarının merkezinde oyunculuk olan kadınların hikayesine odaklanan "Ayna Ayna"nın festival yolculuğu önümüzdeki aylarda devam edecek.

Toplumun baskısı ve ekonomik zorluklara rağmen kendi ayakları üstünde durmaya çalışan üç kadının yolları oyunculuk kursunda kesişir.

Rüyalar üzerine bir oyunun hazırlığı sırasında hem kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışırlar hem de yaşadıkları sorunları aşmak için birbirlerinden destek alırlar.

Filmin başrollerinde Laçin Ceylan, Manolya Maya, Şenay Aydın ve Cengiz Orhonlu oynuyor. Görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir’in üstlendiği filmin kurgusunu Evren Luş, müziklerini ise Ekin Fil yaptı.

(AÖ)