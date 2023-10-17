'Ayna Ayna' iki özel gösterimle izleyiciyle buluşuyor

Belmin Söylemez'in ikinci uzun metraj filmi "Ayna Ayna" söyleşili özel gösterimleriyle Başka Sinema kapsamında gösterilecek.

2023 İstanbul Film Festivali'nden En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan) ve 2022 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Laçin Ceylan) ödüllerini alan filmin senaryosunu Söylemez, Haşmet Topaloğlu ile birlikte kaleme aldı.

2 Kasım Perşembe 21.00'de Nişantaşı City's AVM Cinewam'da ve 6 Kasım Pazartesi 21.30'da Kadıköy Sineması'nda gösterilecek.

Film ekibinin katılımıyla düzenlenecek gösterimler için biletler buradan temin edilebilir.



Oyuncu olma hayali kuran ve yurtta kalan zoraki bir işletme öğrencisi Aylin, sokak performansçısı Frida ve tanınmış bir oyuncu olan Lale'yi takip eden filmde, Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan, Cengiz Orhonlu rol alıyor.

Üzerlerindeki baskı arttıkça üç kadın da aynı kararı vermek zorunda kalırlar; vazgeçmek veya hayalleri uğruna mücadele etmek. (AÖ)