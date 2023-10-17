ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 11:25
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 11:43
1 dk Okuma

'Ayna Ayna' iki özel gösterimle izleyiciyle buluşuyor

Belmin Söylemez'in filmi, Başka Sinema kapsamında 2 ve 6 Kasım'da gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/ayna-ayna-iki-ozel-gosterimle-izleyiciyle-bulusuyor.jpg

Belmin Söylemez'in ikinci uzun metraj filmi "Ayna Ayna" söyleşili özel gösterimleriyle Başka Sinema kapsamında gösterilecek. 

2023 İstanbul Film Festivali'nden En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan) ve 2022 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Laçin Ceylan) ödüllerini alan filmin senaryosunu Söylemez, Haşmet Topaloğlu ile birlikte kaleme aldı. 

2 Kasım Perşembe 21.00'de Nişantaşı City's AVM Cinewam'da ve 6 Kasım Pazartesi 21.30'da Kadıköy Sineması'nda gösterilecek.

Film ekibinin katılımıyla düzenlenecek gösterimler için biletler buradan temin edilebilir. 

Oyuncu olma hayali kuran ve yurtta kalan zoraki bir işletme öğrencisi Aylin, sokak performansçısı Frida ve tanınmış bir oyuncu olan Lale'yi takip eden filmde, Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan, Cengiz Orhonlu rol alıyor.

Üzerlerindeki baskı arttıkça üç kadın da aynı kararı vermek zorunda kalırlar; vazgeçmek veya hayalleri uğruna mücadele etmek. (AÖ)

ayna ayna Belmin Söylemez
Sayfa Başına Git