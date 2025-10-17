AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"

Anayasa Mahkemesi, 'Gezi Parkı Davası' olarak bilinen yargılamada, Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın 'Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Kahraman, bianet'in sorularını yanıtlamış ve "AYM’nin hukuksuzluğu düzelteceğine inanıyorum" demişti.

Yüksek Mahkeme, “hakkaniyete uygun yargılanma hakkı” kapsamında güvence altına alınan ilkelerin ihlal edildiğini belirterek, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Resmî Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararda, Gezi Parkı eylemleri sürecinde bazı yerlerde ciddi şiddet olayları yaşandığı hatırlatıldı.

Ancak AYM, bu olayların varlığının, sanık ile şiddet eylemleri arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulmadığı sürece bireylerin sorumlu tutulması için yeterli olmadığını vurguladı.

“Somut bağ kurulamadı”

Kararda, Yargıtay’ın Kahraman’ın Taksim Dayanışması’nın sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantısını yeterli biçimde ortaya koyamadığı belirtildi.

Mahkemenin, “şifre isteme olayı” ile “provokatif paylaşımlar” arasında nasıl bir ilişki kurduğuna dair açıklama bulunmadığına dikkat çekildi.

AYM, bu nedenle sanığa atfedilen eylemler ile mahkûmiyet gerekçesi yapılan deliller arasında somut bir bağ kurulamadığı sonucuna ulaştı.

Ayrıca Yargıtay’ın, ilk derece mahkemesi kararında yer almayan iletişimin dinlenmesine ilişkin bazı kayıtları gerekçe göstererek hükmü onamasının, başvurucunun bu delillere karşı savunma yapma hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Mahkeme, bu durumun “silahların eşitliği” ve “çelişmeli yargılama” ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

“Yeterli gerekçe ortaya konulmadı”

Gerekçeli kararda, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay’ın, Kahraman’ın Park Forumları veya Forumlar Koordinasyonu toplantılarına katıldığı yönündeki tespitlerinin, somut bir dayanağa oturmadığı belirtildi.

AYM, Kahraman’ın hangi toplantılara, ne zaman katıldığı, bu toplantılarda ne tür kararlar alındığı, alınan kararların şiddet olaylarına nasıl etki ettiği gibi hususlarda herhangi bir açıklık bulunmadığına dikkat çekti. Bu nedenle mahkûmiyet kararının yeterli biçimde gerekçelendirilmediği sonucuna vardı.

“Benzer davalarda farklı yorum”

Kahraman’ın savunmasında, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada eylemlerin anayasal hak kapsamında değerlendirildiğini ve Taksim Dayanışması’nın suç örgütü olduğuna dair bir delil bulunmadığının tespit edildiğini belirttiği hatırlatıldı.

AYM, buna rağmen Kahraman’ın davasında aynı olguların farklı biçimde yorumlanmasına ilişkin yeterli bir gerekçe sunulmadığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karara beş üye karşı oy kullandı.

“Adil yargılanma hakkı ihlal edildi”

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz söz konusu karara ilişkin X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Kararında, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı’ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu."

Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI), kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın (@tayfun_kahraman) Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.



