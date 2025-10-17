ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 08:58
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 09:33
3 dk Okuma

AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"

Avukat Ersöz, "Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
Fotoğraf: Meriç Demir Kahraman/X

Anayasa Mahkemesi, 'Gezi Parkı Davası' olarak bilinen yargılamada, Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın 'Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Kahraman, bianet'in sorularını yanıtlamış ve "AYM’nin hukuksuzluğu düzelteceğine inanıyorum" demişti.

Yüksek Mahkeme, “hakkaniyete uygun yargılanma hakkı” kapsamında güvence altına alınan ilkelerin ihlal edildiğini belirterek, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Resmî Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararda, Gezi Parkı eylemleri sürecinde bazı yerlerde ciddi şiddet olayları yaşandığı hatırlatıldı.

Ancak AYM, bu olayların varlığının, sanık ile şiddet eylemleri arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulmadığı sürece bireylerin sorumlu tutulması için yeterli olmadığını vurguladı.

“Somut bağ kurulamadı”

Kararda, Yargıtay’ın Kahraman’ın Taksim Dayanışması’nın sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantısını yeterli biçimde ortaya koyamadığı belirtildi.

Mahkemenin, “şifre isteme olayı” ile “provokatif paylaşımlar” arasında nasıl bir ilişki kurduğuna dair açıklama bulunmadığına dikkat çekildi.

AYM, bu nedenle sanığa atfedilen eylemler ile mahkûmiyet gerekçesi yapılan deliller arasında somut bir bağ kurulamadığı sonucuna ulaştı.

Ayrıca Yargıtay’ın, ilk derece mahkemesi kararında yer almayan iletişimin dinlenmesine ilişkin bazı kayıtları gerekçe göstererek hükmü onamasının, başvurucunun bu delillere karşı savunma yapma hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Mahkeme, bu durumun “silahların eşitliği” ve “çelişmeli yargılama” ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

“Yeterli gerekçe ortaya konulmadı”

Gerekçeli kararda, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay’ın, Kahraman’ın Park Forumları veya Forumlar Koordinasyonu toplantılarına katıldığı yönündeki tespitlerinin, somut bir dayanağa oturmadığı belirtildi.

AYM, Kahraman’ın hangi toplantılara, ne zaman katıldığı, bu toplantılarda ne tür kararlar alındığı, alınan kararların şiddet olaylarına nasıl etki ettiği gibi hususlarda herhangi bir açıklık bulunmadığına dikkat çekti.  Bu nedenle mahkûmiyet kararının yeterli biçimde gerekçelendirilmediği sonucuna vardı.

“Benzer davalarda farklı yorum”

Kahraman’ın savunmasında, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada eylemlerin anayasal hak kapsamında değerlendirildiğini ve Taksim Dayanışması’nın suç örgütü olduğuna dair bir delil bulunmadığının tespit edildiğini belirttiği hatırlatıldı.

AYM, buna rağmen Kahraman’ın davasında aynı olguların farklı biçimde yorumlanmasına ilişkin yeterli bir gerekçe sunulmadığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karara beş üye karşı oy kullandı.

“Adil yargılanma hakkı ihlal edildi”

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz söz konusu karara ilişkin X'te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Kararında, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı’ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu."

17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın
17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın
20 Haziran 2025
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman GEZİ DAVASI Gezi mahpusları AYM AYM kararının gerekçesi aym kararı
ilgili haberler
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın
20 Haziran 2025
/haber/17-orgutten-cagri-tayfun-kahraman-derhal-serbest-birakilsin-308629
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
32 STK ve 715 kişiden Tayfun Kahraman çağrısı: Sorumlular yargılansın
6 Eylül 2024
/haber/32-stk-ve-715-kisiden-tayfun-kahraman-cagrisi-sorumlular-yargilansin-299370
Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
/haber/gezi-davasi-mahpuslarina-destek-icin-adalet-nobeti-1000-gununde-303765
İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında
10 Ekim 2023
/haber/ismail-saymaz-gezi-davasinin-akp-li-hakimini-yazdigi-icin-hakim-karsisinda-286120
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın
20 Haziran 2025
/haber/17-orgutten-cagri-tayfun-kahraman-derhal-serbest-birakilsin-308629
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
32 STK ve 715 kişiden Tayfun Kahraman çağrısı: Sorumlular yargılansın
6 Eylül 2024
/haber/32-stk-ve-715-kisiden-tayfun-kahraman-cagrisi-sorumlular-yargilansin-299370
Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
/haber/gezi-davasi-mahpuslarina-destek-icin-adalet-nobeti-1000-gununde-303765
İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında
10 Ekim 2023
/haber/ismail-saymaz-gezi-davasinin-akp-li-hakimini-yazdigi-icin-hakim-karsisinda-286120
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
Sayfa Başına Git