AYM’den tutukluya 'telefon görüşmesi' cezasında ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutsak Bekir Dönmez’e verilen disiplin cezasına karşı yapılan başvuruda ihlal kararı verdi. AYM, Dönmez'e tazminat ödenmesine ve yeniden yargılanma yapılmasına hükmetti.

Dönmez, 7 Eylül 2022 tarihinde eşi ile yaptığı telefon görüşmesinde "Allah belalarını versin, ne halleri varsa görsünler" ifadelerini kullandı. Cezaevi Disiplin Kurulu, söz konusu ifadeler nedeniyle Dönmez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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"Serzeniş niteliği taşıyor"

Dönmez’in sözlerini cezaevi görevlilerine yönelik olarak değerlendiren kurul, "uygunsuz söz sarf etme" gerekçesiyle Dönmez'in bir ay boyunca bazı etkinliklere katılmaması yönünde disiplin cezası kararı aldı. Tarsus İnfaz Hakimliği, söz konusu ifadelerin "serzeniş" niteliği taşıdığını belirterek, cezayı iptal etti. Savcılığın itirazı üzerine Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, infaz hakimliğinin kararını kaldırdı.

"Somut bir tehlike oluşturmadı"

AYM, Dönmez’in başvurusunu kabul edilebilir bularak, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, Dönmez'in cezaevi personelini hedef almadığı ve kurum disiplinine somut bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Kararda, "Disiplin cezasına dayanak gösterilen ifadelerin, ceza infaz kurumundaki düzeni veya güvenliği bozacak nitelikte olduğu somut gerekçelerle ortaya konmamıştır” denildi.

AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucuya tazminat verilmesine hükmetti.

(AB)