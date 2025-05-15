ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2025 17:33
2 dk Okuma

AYM’den Suruç anmasında polis şiddetine hak ihlali kararı

​​​​​Anayasa Mahkemesi, Suruç Katliamı anmasına orantısız polis şiddetini 'insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele' olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM’den Suruç anmasında polis şiddetine hak ihlali kararı
Fotoğraf: Sendika.org

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da 20 Temmuz 2019 tarihinde Suruç Katliamı’nın yıldönümünde düzenlenen anmaya yönelik polis müdahalesini inceledi. 

AYM'nin 2 Mayıs 2024 tarihli kararda, müdahalenin orantısız olduğu ve insan haysiyetiyle bağdaşmadığı belirtildi. Başvurucuların gözaltında darp edildiği, başlarında ödem ve sıyrıklar oluştuğu adli raporlarla belgelenmişti.

Kanuni temele dayanmıyor

AYM, Ankara Valiliği’nin olağanüstü hâl sonrasında da devam ettirdiği eylem yasağının hukuki geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekerek, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının da ihlal edildiğine hükmetti. Müdahalenin kanuni bir temele dayanmadığı ifade edildi.

Suruç anmasında gazetecilere saldıran polisler yargılanabilecek
Suruç anmasında gazetecilere saldıran polisler yargılanabilecek
4 Haziran 2024

Manevi tazminat ödenecek

SendikaOrg'un haberine göre mahkeme, savcılığın yürüttüğü soruşturmanın etkili olmadığını belirtti. Başvurucuların şikâyetlerinin dikkate alınmadığı ve kamu görevlileri hakkında gerekli incelemelerin yapılmadığı ifade edilerek, etkin bir soruşturmanın yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi. Başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

"Şikayetlerin reddedilmesi hukuka aykırı"

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ise 28 Şubat 2025 tarihli kararında, Emniyet Müdürü ve diğer kolluk amirleri hakkındaki şikâyetlerin doğrudan reddedilmesini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, kamu görevlileri hakkında ön inceleme yapılmasına karar verdi. Başvurucuların iddialarının somut ve ciddi olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Başvurucular, 20 Temmuz 2019 tarihinde, Suruç Katliamı’nın yıldönümünde Ankara’nın Sakarya Caddesi’nde bir anma etkinliği düzenlemek istemiş, ancak polisin saldırısıyla gözaltına alınmışlardı.

Başvurucuların gözaltı sırasında darp edildiği ve başında ödem ve sıyrıklar oluştuğu adli raporlarla belgelendi.

Ancak yapılan suç duyurusuna rağmen savcılık, kamu görevlileri hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
AYM Anayasa Mahkemesi suruç katliamı hak ihlali
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git