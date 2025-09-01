ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 08:04
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 08:09
2 dk Okuma

AYM’den Rabia Naz kararı: Soruşturma Özensiz yürütüldü, aileye tazminat

AYM kararında ayrıca, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından “uyarma” cezası verildiği, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uyguladığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AYM’den Rabia Naz kararı: Soruşturma Özensiz yürütüldü, aileye tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, sürecin gerekli özen ve ciddiyetle yürütülmediğine hükmederek yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Rabia Naz’ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Rabia Naz, Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma 2020’de takipsizlikle sonuçlanınca baba Şaban Vatan AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, 5 yıl sonra dosyayı karara bağladı.

“Olay yeri korunmadı, deliller toplanmadı”

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, soruşturmadaki eksiklikler tek tek sıralandı.

·         Olay yeri koruma altına alınmadı, kalabalık uzaklaştırılmadı.

·         Görüntü kaydı alınmadı, savcı olay yerine gitmedi.

·         Rabia Naz’a ait okul çantası günler sonra siviller tarafından bulundu.

·         Günlük ve bazı kişisel eşyalar korunmadı, elden ele dolaştı.

·         Çoraplar delil listesine yazılmadı, kritik tanıkların ifadeleri aylar sonra alındı.

·         Hastanedeki kıyafet ve ayakkabılar usulüne uygun muhafaza edilmedi.

Mahkeme, bu ihmallerin delillerin kaybolmasına ya da değiştirilmesine yol açtığını ve soruşturmanın etkili biçimde yürütülmediğini vurguladı.

Disiplin cezaları

AYM kararında ayrıca, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından “uyarma” cezası verildiği, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uyguladığı belirtildi.

Ailenin Mücadelesi

Kızının ölümüyle ilgili yıllardır adalet arayan baba Şaban Vatan, 2019’da dönemin bakanı ve AKP milletvekili Nurettin Canikli’nin şikâyeti üzerine yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası almış, 38 gün cezaevinde kalmıştı.

Şaban Vatan tahliye edildi
Şaban Vatan tahliye edildi
21 Ağustos 2025
Balkan Insight Şaban Vatan'ı 'Yılın Kahramanı' Seçti
Balkan Insight Şaban Vatan'ı 'Yılın Kahramanı' Seçti
27 Aralık 2019

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rabia Naz'a ne oldu Rabia Naz Vatan Şaban Vatan
ilgili haberler
Şaban Vatan tahliye edildi
21 Ağustos 2025
/haber/saban-vatan-tahliye-edildi-310703
Şaban Vatan'dan kendisine dava açan Müge Anlı'ya 1 kuruşluk dava
17 Aralık 2020
/haber/saban-vatan-dan-kendisine-dava-acan-muge-anli-ya-1-kurusluk-dava-236156
Şaban Vatan Listed Among ‘Heroes of the Year’ by Balkan Insight
27 December 2019
/haber/saban-vatan-listed-among-heroes-of-the-year-by-balkan-insight-217755
Şaban Vatan Hakkında Soruşturma Başlatıldı
30 Kasım 2019
/haber/saban-vatan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-216497
Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan Emniyete Götürüldü
14 Kasım 2019
/haber/rabia-naz-in-babasi-saban-vatan-emniyete-goturuldu-215783
Rabia Naz'ın Babası Şaban Vatan: Baba Yüreğinizi Sorgulayın
27 Mart 2019
/haber/rabia-naz-in-babasi-saban-vatan-baba-yureginizi-sorgulayin-206804
Şaban Vatan: Yatmadığım Hastanede Yatmışım Gibi Gösterildim
22 Mart 2019
/haber/saban-vatan-yatmadigim-hastanede-yatmisim-gibi-gosterildim-206687
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
