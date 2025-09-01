AYM’den Rabia Naz kararı: Soruşturma Özensiz yürütüldü, aileye tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, sürecin gerekli özen ve ciddiyetle yürütülmediğine hükmederek yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Rabia Naz’ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Rabia Naz, Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma 2020’de takipsizlikle sonuçlanınca baba Şaban Vatan AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, 5 yıl sonra dosyayı karara bağladı.

“Olay yeri korunmadı, deliller toplanmadı”

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, soruşturmadaki eksiklikler tek tek sıralandı.

· Olay yeri koruma altına alınmadı, kalabalık uzaklaştırılmadı.

· Görüntü kaydı alınmadı, savcı olay yerine gitmedi.

· Rabia Naz’a ait okul çantası günler sonra siviller tarafından bulundu.

· Günlük ve bazı kişisel eşyalar korunmadı, elden ele dolaştı.

· Çoraplar delil listesine yazılmadı, kritik tanıkların ifadeleri aylar sonra alındı.

· Hastanedeki kıyafet ve ayakkabılar usulüne uygun muhafaza edilmedi.

Mahkeme, bu ihmallerin delillerin kaybolmasına ya da değiştirilmesine yol açtığını ve soruşturmanın etkili biçimde yürütülmediğini vurguladı.

Disiplin cezaları

AYM kararında ayrıca, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından “uyarma” cezası verildiği, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan polisler hakkında disiplin cezaları uyguladığı belirtildi.

Ailenin Mücadelesi

Kızının ölümüyle ilgili yıllardır adalet arayan baba Şaban Vatan, 2019’da dönemin bakanı ve AKP milletvekili Nurettin Canikli’nin şikâyeti üzerine yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası almış, 38 gün cezaevinde kalmıştı.

