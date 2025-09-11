AYM’den Murat Çalık kararı: Tutukluluğu yaşamına tehlike oluşturmuyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin ara karar kurdu.

Çalık'ın tahliye talebini reddetti. Ancak Çalık'ın yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına hükmetti.

Çalık'ın sağlık durumunun sürekli takip altında tutulması, cezaevinde tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun denetlenmesi, sağlık durumu gerektirdiği takdirde tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil tüm tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Tedbir kararını gereğinin yerine getirilmesi için İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"Tutukluluğu yaşamına tehdit oluşturmuyor"

AYM kararda şunları kaydetti:

"Başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelere göre başvurucunun tutukluluk hâlinin devam edilmesinin tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte bir durum olarak başvurucunun temel haklarına, özellikle de yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Bu noktada Anayasa'nın tutuklu bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için genel bir zorunluluk getirmediği hususu da tekrar edilmelidir. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun tahliyesinin sağlanmasına yönelik Anayasa'nın 19. maddesi kapsamındaki tedbir talebinin bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir.

Buna karşılık başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi raporlar bir bütün halinde incelendiğinde başvurucunun geçmiş dönemde yaşadığı hastalıkların sağlık açısından oldukça büyük tehlike arz eden hastalıklar olduğu ve bu hastalıkların nüksetmemesi için başvurucunun sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli bir takip altında tutulması ve sağlık durumu gerektirdiği tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması gerektiği açıktır.

Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı vermek gerekmiştir."

