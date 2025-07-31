AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında 18 yıl hapis cezası verilen şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, Kahraman’ın yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi.

NOW Haber’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre, karar oy çokluğuyla alındı. Bu gelişmeyle birlikte Tayfun Kahraman, Gezi Davası’nda yeniden yargılanacak.

Kahraman, bianet'in sorularını yanıtlamış ve "AYM’nin hukuksuzluğu düzelteceğine inanıyorum" demişti.

Sözüer: Kahraman, serbest bırakılıp yeniden yargılanmalı

Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, karara dair şu paylaşımı yaptı:

"Hukuk cephesinde yeni bir şey var! Anayasa mahkemesi:Tayfun Kahraman'ın adil yargılanma hakkı ihlal edildi. AYM ihlal kararında Tayfun Kahraman yeniden ve adil biçimde yargılansın dedi.Karar bu şekildeyse @tayfun_kahraman 'ın serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması gerekir. Aslında AİHM'nin Osman Kavala kararlarının uygulanması durumunda, bu davada mahkum edilen herkesin serbest kalması gerekiyordu. Diğer yandan Anayasa Mahkemesinin Can Atalay başta,pek çok kararının gereklerinin yerine getirilmediği bir ortamda olduğumuzu da unutmamak gerek. Kardeşlik ve dayanışma komisyonun çalışmaya başlamadan önce AYM/AİHM kararlarının gereklerini yerine getirmek,komisyona yönelik kimi haklı eleştiri ve kuşkuları da önemli ölçüde giderebilecektir. Her temel sorunun çözümü için ilk adım,Türkiye'nin hukuka dönmesidir."

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde

17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın

(EMK)