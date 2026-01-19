AYM’den cezaevlerinde ‘görüş dinlemeye’ ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevlerinde mahpusların telefon görüşmeleri ve kapalı görüşlerinin bildirilmeden dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hak ihlali kararı verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mahpuslar, cezaevinde yakınlarıyla yaptıkları görüşmelerin dinlenmesi ve kaydedilmesinin haberleşme özgürlüğü ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle idari başvurularda bulundu.

Ancak başvurular Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Bunun üzerine mahpuslar, İnfaz Hakimlikleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri’ne başvurdu; buradan da sonuç alamayınca konuyu bireysel başvuru yoluyla AYM’ye taşıdı.

"Hatalı bir yaklaşım sergiledi"

AYM, kararında dinlemenin önünü açan kanunun sınırlarının belli olduğu ancak cezaevlerinin mahpusları herhangi bir neden öne sürmeden ve bildirimde de bulunmadan süresiz bir biçimde dinlediğini tespit etti.

Mahkeme, uygulamanın hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli yargı makamlarının da ‘hatalı bir yaklaşım’ sergilediğine dikkat çekti. Kararda, bu makamların söz konusu uygulamayı genel, olağan ve sürekli bir yöntem olarak ele aldığı, cezaevlerinin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu yönünde kararlar verdiği belirtildi.

"Adil bir denge kurulmadı"

AYM, görüş dinleme uygulamasının ziyaret hakkının niteliği gözetilmeden gerçekleştirildiğine işaret ederek, haberleşme özgürlüğü ile özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı arasında adil bir denge kurulmadığını kaydetti. Mahkeme ayrıca, suçun önlenmesi ve kurum güvenliği gerekçesiyle yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması gerektiğini hatırlattı.

Karar oy birliğiyle alınırken, söz konusu uygulamaların bu haliyle temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği sonucuna varıldı.

(AB)