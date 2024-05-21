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HABER
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 15:33
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AYM’den Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal

Anayasa Mahkemesi, Cerattepe’de gerçekleştirilmek istenen maden faaliyetleri için verilen ÇED olumlu kararını iptal ederek, yerel mahkemenin kararı derhal uygulamasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM’den Cerattepe için verilen ÇED kararına iptal

Artvin’in Kafkasör Yaylası‘ndaki Cerattepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerine karşı verilen çevre ve hukuk mücadelesi sürerken Anayasa Mahkemesi (AYM), Cerattepe için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunu iptal ederek, Anayasanın 20’nci maddesi uyarınca hak ihlali kararı verdi.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre karar, 20 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlandı.

AYM, Artvinlilerin sağlıklı çevrede yaşama hakkına dikkat çekti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 

Mahkeme, yeniden yargılamanın yolunu açarak kararı, Rize İdare Mahkemesi‘ne gönderdi.

Ne olmuştu?

Cerrattepe’de maden arama faaliyetleri 1986’da Kanadalı Cominco şirketiyle başladı. Ardından Inmet Madencilik ve Cengiz Holding sırasıyla bölgede faaliyet gösterdi.

Artvinlilerin ve çevrecilerin yoğun tepkileri ve açtıkları davalar sonucunda maden faaliyetleri zaman zaman durduruldu. 2013’te Artvinlilerin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu sonucu süreç askıya alındı.

2014’te ise yerel mahkeme, bölgede maden işletilemeyeceğine dair karar verdi ve bu karar Danıştay tarafından onaylandı. Ancak, şirket ikinci bir ÇED raporu alarak çalışmalara yeniden başladı. (TY)

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/haber/cerattepe-eyleminde-kol-kiran-polislere-yedi-yil-sonra-dava-acildi-283220
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16 Ağustos 2017
/haber/cerattepe-direnisi-o-kadar-zamanimi-aliyor-ki-pastaneyi-kapattim-189119
NİLAY VARDAR CERATTEPE'DEYDİ
Cerattepe'de Tahribat Başladı
14 Ağustos 2017
/haber/cerattepe-de-tahribat-basladi-189073
Mahkeme Cerattepe'de Madene İzin Verdi
4 Ekim 2016
/haber/mahkeme-cerattepe-de-madene-izin-verdi-179281
Cerattepe Davası'nda Reddi Hakim Talebi
19 Eylül 2016
/haber/cerattepe-davasi-nda-reddi-hakim-talebi-178798
Cerattepe için Karar Duruşması Öncesinde Artvin’de Eylem Yasağı
18 Eylül 2016
/haber/cerattepe-icin-karar-durusmasi-oncesinde-artvin-de-eylem-yasagi-178782
Cerattepe'de Direnen 48 Kişiye Dava Açıldı
21 Nisan 2016
/haber/cerattepe-de-direnen-48-kisiye-dava-acildi-174098
Erdoğan Cerattepe Eylemcilerine “Yavru Geziciler” Dedi
27 Şubat 2016
/haber/erdogan-cerattepe-eylemcilerine-yavru-geziciler-dedi-172526
ŞANVER İSMAİLOĞLU YAZDI
Cerattepe'nin Doğası; Kapitalizmin Doğası
25 Şubat 2016
/yazi/cerattepe-nin-dogasi-kapitalizmin-dogasi-172398
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/haber/artvinlilerden-cerattepe-icin-suc-duyurusu-172350
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