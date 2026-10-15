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YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 11:24 15 Ekim 2026 11:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 11:31 15 Ekim 2026 11:31
Okuma Okuma:  1 dakika

AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Yüksek Mahkeme, aralarında Anahtar Parti ve Kürdistan Komünist Partisi’nin de bulunduğu partilerin kesin hesaplarını, hesap verebilir bir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi parti mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

AYM,

  • Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi,
  • Kızılelma Partisi,
  • Çağdaş Türkiye Partisi,
  • As Parti,
  • Kürdistan Komünist Partisi,
  • İşçinin Kendi Partisi,
  • Anadolu Cumhuriyet Partisi,
  • Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi,
  • Anahtar Parti,
  • Genç Türkiye Partisi,
  • Hak ve Adalet Partisi,
  • Doğuş Partisi,
  • Bağımsız Cumhuriyet Partisi,
  • Cumhuriyetçi Aydınlık Parti,
  • Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi,
  • Cumhuriyet ve İstiklal Partisi,
  • Hak ve Huzur Partisi,
  • Adalet ve Demokrasi Partisi,
  • Türkiye Emekliler Partisi,
  • Sağ Parti,
  • Anadolu Birliği Partisi,
  • Ana Yol Partisi,
  • Umuda Yürüyüş Partisi,
  • Küresel Adalet ve Liyakat Partisi
  • Milliyetçi Cumhuriyet Partisi ve
  • Türkiyem Partisi'nin

değişik yıllardaki (2022, 2023 ve 2024) kesin hesaplarını inceledi.

Yüksek Mahkeme, adı geçen partilerin belirtilen dönemlerde çeşitli sebeplerle hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilemez olduğuna hükmetti.

AYM, kanuna aykırılık nedeniyle söz konusu partiler hakkında yasal işlem yapılması adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
AYM
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