AYM’den 26 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Yüksek Mahkeme, aralarında Anahtar Parti ve Kürdistan Komünist Partisi’nin de bulunduğu partilerin kesin hesaplarını, hesap verebilir bir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle kabul edilemez buldu.