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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 11:10
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AYM: Yurttaşlara pasaport verilmemesi Anayasa'ya aykırı

Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal etti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
AYM: Yurttaşlara pasaport verilmemesi Anayasa'ya aykırı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Pasaport Kanunu’nun memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmü iptal etti.

Ankara 19. İdare Mahkemesi, Pasaport Kanunu’nda yer alan "…memlekettn ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…" pasaport ve seyahat belgesi verilmeyeceğine ilişkin ifadenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

AYM de öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğunu belirtti. Bu itibarla Anayasa’nın 23. maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceğini kaydedip yurt dışına çıkabilmenin idarenin yetkisine bırakılmasının ihlal olduğunu savundu.

Yurt dışına çıkma özgürlüğünün Anayasa’da öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olarak sınırladığı kaydeden AYM, İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
seyahat özgürlüğü
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