AYM, YENİ Parti ismine itirazı görüştü, partiye 1 ay savunma süresi verdi

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için 1 ay süre verdi.

Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık, sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini, Genel Kurul'un bugünkü gündemine aldı.

Yüksek Mahkeme talebi inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için 1 ay süre verdi.

YENİ Parti, 1 ay içinde veya daha önce Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sunacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Yenilik Partisi'nin görüşü ve YENİ Parti'nin savunması alındıktan sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararı beklenecek.

Yüksek Mahkeme, aykırılık tespit ederse, YENİ Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

YENİ Parti, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı almıştı.

(HA)