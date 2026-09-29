ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.09.2026 11:05 29 Eylül 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.09.2026 11:09 29 Eylül 2026 11:09
Okuma Okuma:  1 dakika

AYM, YENİ Parti ismine itirazı görüştü, partiye 1 ay savunma süresi verdi

Yenilik Partisi’nin isim benzerliği itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye taşınan dosyada, YENİ Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM, YENİ Parti ismine itirazı görüştü, partiye 1 ay savunma süresi verdi
Fotoğraf: YENİ Parti / X
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için 1 ay süre verdi.

Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık, sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini, Genel Kurul'un bugünkü gündemine aldı.

Yüksek Mahkeme talebi inceledi, partiye konuyla ilgili savunmasını yapması için 1 ay süre verdi.

YENİ Parti, 1 ay içinde veya daha önce Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sunacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Yenilik Partisi'nin görüşü ve YENİ Parti'nin savunması alındıktan sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararı beklenecek.

Yüksek Mahkeme, aykırılık tespit ederse, YENİ Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

YENİ Parti, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı almıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti AYM
ilgili haberler
Özgür Özel Gaziemir'de YENİ Parti'nin üye sayısını açıkladı
26 Eylül 2026
/haber/ozgur-ozel-gaziemir-de-yeni-parti-nin-uye-sayisini-acikladi-323809
Mansur Yavaş’tan CHP ve YENİ Parti’ye uyarı: Gereğini yapmaktan çekinmem
10 Eylül 2026
/haber/mansur-yavastan-chp-ve-yeni-partiye-uyari-geregini-yapmaktan-cekinmem-323336
Özel: YENİ Parti 18 günde 600 bin üyeye ulaştı
31 Ağustos 2026
/haber/ozel-yeni-parti-18-gunde-600-bin-uyeye-ulasti-323000
Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi
24 Temmuz 2026
/haber/ozel-yeni-partinin-genel-baskani-secildi-321866
YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
24 Temmuz 2026
/haber/yeni-parti-de-yer-alan-91-isim-belli-oldu-kilicdaroglu-ve-akp-yeni-iktidar-partisi-yaratti-321845
"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
24 Temmuz 2026
/haber/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-yeni-parti-kuruluyor-321833
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel Gaziemir'de YENİ Parti'nin üye sayısını açıkladı
26 Eylül 2026
/haber/ozgur-ozel-gaziemir-de-yeni-parti-nin-uye-sayisini-acikladi-323809
Mansur Yavaş’tan CHP ve YENİ Parti’ye uyarı: Gereğini yapmaktan çekinmem
10 Eylül 2026
/haber/mansur-yavastan-chp-ve-yeni-partiye-uyari-geregini-yapmaktan-cekinmem-323336
Özel: YENİ Parti 18 günde 600 bin üyeye ulaştı
31 Ağustos 2026
/haber/ozel-yeni-parti-18-gunde-600-bin-uyeye-ulasti-323000
Özel YENİ Parti’nin genel başkanı seçildi
24 Temmuz 2026
/haber/ozel-yeni-partinin-genel-baskani-secildi-321866
YENİ Parti'de yer alan 91 isim belli oldu: "Kılıçdaroğlu ve AKP, yeni iktidar partisi yarattı"
24 Temmuz 2026
/haber/yeni-parti-de-yer-alan-91-isim-belli-oldu-kilicdaroglu-ve-akp-yeni-iktidar-partisi-yaratti-321845
"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR"
Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor
24 Temmuz 2026
/haber/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-yeni-parti-kuruluyor-321833
Sayfa Başına Git