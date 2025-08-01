AYM'ye 13 yılda 686 bin başvuru: Her 100 dosyadan 14’ünde hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru kabul etmeye başladığı 23 Eylül 2012’den 30 Haziran 2025’e kadar olan istatistikleri yayımladı.

Buna göre Anayasa Mahkemesine 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 573 bin 180'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,5 oldu. Derdest dosya sayısı ise 113 bin 304 olarak kayıtlara geçti.

Yıllara göre yapılan ve sonuçlandırılan bireysel başvuru sayıları

Bugüne kadar 79 bin 565 dosyada ‘en az bir hakkın ihlal edildiğine’ hükmetti. İhlal kararları sonuçlandırılan başvuruların yalnızca yüzde 13,9’unu oluşturuyor.

İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımı şöyle:

Makul sürede yargılanma hakkı: 56 bin 443 (%69,8)

Adil yargılanma hakkı: 7 bin 587 (%9,4)

Mülkiyet hakkı: 5 bin 813 (%7,2)

İfade özgürlüğü: 4 bin 552 (%5,6)

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı: 1.976 (%2,4)

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: 1.548 (%1,9)

Kötü muamele yasağı: 1.146 (%1,4)

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı: 897 (%1,1)

Yaşam hakkı: 300 (%0,4)

Sendika hakkı: 218 (%0,3)

Maddi ve manevi varlığın korunması hakkı: 167 (%0,2)

Örgütlenme özgürlüğü: 90 (%0,1)

Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi: 60 (%0,1)

Eğitim hakkı: 50 (%0,1)

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı: 18 (%0,0)

Din ve vicdan özgürlüğü: 13 (%0,0)

Bireysel başvuru hakkı: 5 (%0,0)

Hükmün denetlenmesini talep etme hakkı: 1 (%0,0)

Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin yıllara göre yapılan ve sonuçlandırılan bireysel başvuru sayıları

Bu yılın ilk 6 ayında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısı 36 bin 31 olurken, mahkemece 21 bin 267 başvuru sonuçlandırıldı.

Sonuçlandırılan başvurulardan, 19 bin 374'ü kabul edilemez bulunurken, 1562 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 76 başvuruda ise "hakkın ihlal edilmediği"ne hükmedildi. Başvurulardan 213'ünde idari ret kararı verilirken, 42 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

Anayasa Mahkemesinin norm denetimi istatistiklerine göre ise 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2025 arasında Yüksek Mahkemeye 530 iptal başvurusu, 1785 de itiraz başvurusu geldi, 470 iptal ve 1714 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl ise Anayasa Mahkemesine toplam 156 iptal ve itiraz başvurusu yapılırken, 140'ı sonuçlandırıldı.

Yıllara göre gelen iptal ve itiraz başvuruları

(HA)