AYM, yarın yeni başkanını seçecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın yüksek mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni başkan için yarın (21 Mart) seçim yapılacak.

20 Nisan’da görev süresi dolacak olan Arslan, aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

Genel Kurul'da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, dört yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçim tekrar edilecek.

bianet’in AYM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkanlık için AYM’deki “muhalif kanat”ta yer aldığı ifade edilen başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile “iktidar kanadı”ndan Yıldız Seferinoğlu ve İrfan Fidan’ın isimleri geçiyor.

2024'te AYM Başkanı ve iki üyenin görev süresi doluyor: İçtihatlarda dönüşler yaşanabilir

Zühtü Arslan

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından 17 Nisan 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildi.

AYM Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak ikinci kez başkan oldu.

İkinci 4 yıllık görev süresi 13 Şubat 2023’te dolan Arslan, AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağladı ve üçüncü kez AYM başkanı oldu.

Arslan’ın Yüksek Mahkeme’deki üyelik görevi 20 Nisan 2024’te dolacak.

Arslan'ın, Can Atalay dahil AKP ve MHP'de tepki uyandıran birçok kararın altında imzası yer alıyor.

Zühtü Arslan kimdir?

Hasan Tahsin Gökcan

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi, 24 Nisan 2014 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 26 Mart 2019 ve 6 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi. 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren başkanvekilliği ve Birinci Bölüm başkanlığı görevini yürütüyor.

AYM'nin "muhalif kanadı"nda yer alan 5 isimden biri olarak bilinen Gökcan, Can Atalay dosyasında "ihlal" kararı verdi.

Gökcan, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılması yönünde de oy kullanmıştı.

Gökcan'ın görev süresi 2026 yılında doluyor.

Yıldız Seferinoğlu

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

25 Ocak 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 25 Ocak 2019 tarihinde göreve başladı.

Seferinoğlu, HDP’nin Hazine yardımı yatırılan banka hesaplarına geçici bloke konulması kararına karşı çıkan isimler arasındaydı.

Seferinoğlu, Can Atalay dosyasında ise "ihlal olmadığı" yönünde oy kullandı.

İrfan Fidan

2012 yılında özel yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevli savcıların dosyadan el çektirilmesi üzerine dosyaya atandı.

2016-2020 yıllarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı. Görevi boyunca birçok önemli dosyada ismi geçti.

Fidan, Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzalayan akademisyenler, Can Dündar, Erdem Gül ve Gezi Parkı gibi birçok önemli davanın iddianamesini hazırladı.

27 Kasım 2020’de HSYK tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay’a seçildikten iki ay sonra Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021’de AYM üyeliğine seçildi.

Şubat ayında yapılan AYM başkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı tarafından ismi önerildi, fakat bu durum AYM içindeki iktidara yakın isimlerde de tepkiye neden oldu. Fidan başkanlık seçimini Zühtü Arslan’a kaybetti.

Fidan, Can Atalay kararında "ihlal olmadığı" yönünde oy kullandı.

(RT)