AYM, yarın sokaktaki hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokaktaki hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini, yarın (7 Mayıs) Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, belirlenen günde toplanacak AYM Genel Kurulu, CHP'nin başvurusunun kabulüne ya da reddine karar verebilecek.

“Tüm gün yaşam nöbetindeyiz”

Konuya dair açıklama yapan Yaşam için Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:

“7 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi önünde, tüm gün yaşam nöbetindeyiz!

“Anayasa Mahkemesi, 7 Mayıs’ta hayvanların yaşam hakkını yok sayan, yüzlerce hayvanın vahşice öldürülmesine neden olacak katliam yasasını görüşecek. Bu yasa ya iptal edilecek ya da yüzlerce hayvanın kanı dökülecek; katliama ve işkenceye yargı eliyle onay verilmiş olacak.

“Bu sadece hayvanların değil, aynı zamanda hakkın, hukukun ve adaletin de yargılandığı bir gündür. Bu, tüm Türkiye’nin vicdan sınavıdır. Desteğinizi bekliyoruz.” (TY)