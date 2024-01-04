AYM üyesinden Yargıtay'a gönderme: Karıncalar fili çok kıskanır

Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay üzerinden başlayan yargı krizi tartışmaları devam ediyor.

Ocak 2022’de TBMM’de yapılan seçimde AKP ve MHP'den 302 oy alarak AYM üyeliğine seçilen Kenan Yaşar, sosyal medya hesabından Yargıtay’a gönderme yaptı.

Yaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Karıncalar fili çok kıskanır. 'O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş.

Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!"

TBMM'DE AYM ÜYE SEÇİMİ AKP Çorum eski İl Başkan Yardımcısı AYM üyesi oldu

Yaşar, Yargıtay'ın dün (3 Ocak) Can Atalay dosyası için 'hukuki değeri yok' kararına ilişkin de şair Nurullah Genç'in şu dizelerini paylaştı:

"Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor; hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü."

Kenan Yaşar hakkında

Kenan Yaşar, AKP Çorum İl Başkan Yardımcısı iken 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.

2018 ve 2021’de iki kez Çorum Barosu başkanlığına seçildi.

Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine TBMM’de yapılan seçimde AKP ve MHP'den 302 oy alarak AYM üyeliğine seçildi. 1 Ocak 2022 tarihinde göreve başladı.

Yaşar, AYM'nin Can Atalay hakkındaki her iki kararında da "ihlal olduğu" yönünde oy kullandı.

(RT)