AYM üyesi Yaşar, 'karınca-fil' paylaşımını sildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Kenan Yaşar, sosyal medya hesabından Yargıtay'a isim vermeden gönderme yaptığı paylaşımı sildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili AYM'nin ikinci ihlal kararını tanımaması üzerine yargı krizi tartışmaları yeniden gündem oldu.

Tartışmalar üzerine AYM üyesi Yaşar, dün (4 Ocak) "Karıncalar fili çok kıskanır. 'O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş.

Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!" paylaşımı yaptı. Yaşar, paylaşımı bugün sildi.

AYM üyesinden Yargıtay'a gönderme: Karıncalar fili çok kıskanır

Kenan Yaşar hakkında

Kenan Yaşar, AKP Çorum İl Başkan Yardımcısı iken 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.

2018 ve 2021’de iki kez Çorum Barosu başkanlığına seçildi.

Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine TBMM’de yapılan seçimde AKP ve MHP'den 302 oy alarak AYM üyeliğine seçildi. 1 Ocak 2022 tarihinde göreve başladı.

Yaşar, AYM'nin Can Atalay hakkındaki her iki kararında da "ihlal olduğu" yönünde oy kullandı.

TBMM'DE AYM ÜYE SEÇİMİ AKP Çorum eski İl Başkan Yardımcısı AYM üyesi oldu

(RT)