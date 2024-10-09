ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2024 18:22
2 dk Okuma

AYM üyesi Kıratlı 40'ya yakın içerik ve habere erişim engeli getirdi

AYM üyesi Kıratlı’nın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, bazı sosyal medya hesaplarında Kıratlı'ya dair yapılan paylaşımlar ve çok sayıda haberle ilgili erişim engeli ile kaldırma kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM üyesi Kıratlı 40'ya yakın içerik ve habere erişim engeli getirdi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadığı Metin Kıratlı ile ilgili  “Peker’in ifşalarında adı geçen Metin Kıratlı AYM üyeliğine atandı” haberimize erişimi engeli getirdi.

Kıratlı’nın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine sosyal medya platformu X’te Metin Kıratlı’nın adının yer aldığı paylaşımlar dahil olmak üzere 40’ya yakın içerik ve haberle ilgili erişim engeli ve kaldırma kararı verildi.

Mahkeme kararında haber ve içeriklerin Kıratlı’nın “itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak nitelikte olduğu”nu öne sürdü.

Erişim ve kaldırma kararı verilen haberler

Evrensel’in “AYM'ye atanan Kıratlı, kamudan aldığı üç maaş ve 'yasadışı ticaret' ile anılmıştı”,

Yeni Yaşam gazetesinin “AYM’ye atanan Kıratlı, ‘Peker ifşaları’nda yer alıyordu”,

Gazete Duvar’ın “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı kendi açıklamalarını kaldırttı” ve “Metin Kıratlı kimdir?”,

Medyascope TV’nin “Sedat Peker’in sekizinci videosu: Sıra nihayet Suriye’ye geldi ve çıta iyice yükseldi”,

Haberus haber sitesinin “Sedat Peker’in itiraf ettiği Suriye’de kaçak petrol ticaretinin görüntülerini Rusya 2015’te yayınlamıştı”,

Politik Yol’un “Anayasa'ya aykırı bulunmuştu: AYM'ye atanan Metin Kıratlı kendisiyle ilgili haberleri erişime engelletmiş”, haberlerine erişim engeli ve kaldırma kararı getirildi.

Kaldırma kararı getirilen haberimiz

Haberimizde, AYM üyeliğine atanan Kıratlı’ya ilişkin iddialar yer alıyordu.

Kamuda en yüksek maaş alan kişi olarak gündeme gelen Kıratlı’nın 2021 yılında üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığı ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarında yer aldığı bazı haberler için kaldırma kararı aldırdığı bilgisine yer vermiştik.

Peker, ifşalarında Suriye ile ticaret yapmanın izninin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı’dan alınan izinle yapıldığını öne sürmüş ve şunları söylemişti: “Bir bölüm var. Suriye’de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var. Tam makamıyla söyleyeyim: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Birkaç kamyon alışverişleri söylemiyorum. Büyük şeyleri söylüyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık şeyler. Büyük para.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Metin Kıratlı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git