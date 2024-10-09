AYM üyesi Kıratlı 40'ya yakın içerik ve habere erişim engeli getirdi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadığı Metin Kıratlı ile ilgili “Peker’in ifşalarında adı geçen Metin Kıratlı AYM üyeliğine atandı” haberimize erişimi engeli getirdi.

Kıratlı’nın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine sosyal medya platformu X’te Metin Kıratlı’nın adının yer aldığı paylaşımlar dahil olmak üzere 40’ya yakın içerik ve haberle ilgili erişim engeli ve kaldırma kararı verildi.

Mahkeme kararında haber ve içeriklerin Kıratlı’nın “itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak nitelikte olduğu”nu öne sürdü.

Erişim ve kaldırma kararı verilen haberler Evrensel’in “AYM'ye atanan Kıratlı, kamudan aldığı üç maaş ve 'yasadışı ticaret' ile anılmıştı”, Yeni Yaşam gazetesinin “AYM’ye atanan Kıratlı, ‘Peker ifşaları’nda yer alıyordu”, Gazete Duvar’ın “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı kendi açıklamalarını kaldırttı” ve “Metin Kıratlı kimdir?”, Medyascope TV’nin “Sedat Peker’in sekizinci videosu: Sıra nihayet Suriye’ye geldi ve çıta iyice yükseldi”, Haberus haber sitesinin “Sedat Peker’in itiraf ettiği Suriye’de kaçak petrol ticaretinin görüntülerini Rusya 2015’te yayınlamıştı”, Politik Yol’un “Anayasa'ya aykırı bulunmuştu: AYM'ye atanan Metin Kıratlı kendisiyle ilgili haberleri erişime engelletmiş”, haberlerine erişim engeli ve kaldırma kararı getirildi.

Kaldırma kararı getirilen haberimiz

Haberimizde, AYM üyeliğine atanan Kıratlı’ya ilişkin iddialar yer alıyordu.

Kamuda en yüksek maaş alan kişi olarak gündeme gelen Kıratlı’nın 2021 yılında üç ayrı kurumdan aylık toplam 84 bin 702 lira maaş aldığı ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarında yer aldığı bazı haberler için kaldırma kararı aldırdığı bilgisine yer vermiştik.

Peker, ifşalarında Suriye ile ticaret yapmanın izninin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı’dan alınan izinle yapıldığını öne sürmüş ve şunları söylemişti: “Bir bölüm var. Suriye’de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var. Tam makamıyla söyleyeyim: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Birkaç kamyon alışverişleri söylemiyorum. Büyük şeyleri söylüyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık şeyler. Büyük para.”

(RT)