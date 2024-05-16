AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yapan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle, 13 Mayıs'ta Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucunda, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlenmişti. Erdoğan, oylamada ikinci olan Şentürk'ü seçti.

Başkanlık seçiminden çekilmişti

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Şentürk, ilk olarak, eski Başkan Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan Yargıtay Başkanlığı seçiminde aday olmuştu. Neredeyse iki ay süren seçimin 13 Mayıs'ta yapılacak oylaması öncesinde adaylıktan çekileceğini duyurdu.

Başkanlık seçiminden çekilmesinin hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aday olan Şentürk şu açıklamayı yapmıştı: "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım."

Ne olmuştu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay hakkında “ihlal kararı” veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında Kasım 2023’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, üye hakimler Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka ve Mustafa Karayıldız’ın imzasının yer aldığı kararda dosyanın yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmasına karar verildi.

CHP'den Yargıtay ve HSK'ye Atalay başvurusu: İşlenen fiili suç

Daire, oy birliğiyle aldığı kararda, Atalay’ın cezasının onanmasıyla hükmünün kesinleştiğini ve AYM’nin aldığı “hak ihlali kararına uyulmaması” gerektiğini belirtti.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin bulunmadığını, hükümlü Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin de TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve yargıçları için suç duyurusu

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da AYM kararına uymayarak "görevlerini kötüye kullanma" ve Can Atalay'ın "hürriyetini kısıtlama" suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri için Yargıtay'a suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TTB) de Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleriyle ilgili ceza soruşturması başlatılması talebiyle başvuru yaptı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay üyeleri ve mahkeme heyeti hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “Anayasayı ihlal”den soruşturma başlatılması talep edildi.

(AS)