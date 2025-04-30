AYM, TTB’nin disiplin cezası verme yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun (TTB) disiplin cezası verme yetkisini düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal etti. Karar dün Resmi Gazete yayımlandı. Konunun TBMM'ye taşınmasının önemli olduğunu belirten TTB ise, bu kapsamda yeni düzenlemeyi tamamlanmak üzere olduklarını duyurdu.

AYM keyfi yoruma açık buldu

Yüksek Mahkeme, iptale gerekçe olarak maddenin disiplin cezası muhatapları açısından yeterli hukuki güvence sağlamamasını gösterdi. Gerekçede, Onur Kurulu'nun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri, eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığı vurgulandı. Mevcut düzenlemenin keyfi yorum ve uygulamalara açık olduğu, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına hükmetti.

"Yeni düzenlemeye ihtiyaç var"

Karara ilişkin Bianet'e konuşan TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Verda Ersoy mevcut kanunla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ancak bu konuda endişelerinin olduğunu vurguladı. Bu endişenin, benzer düzenleme içeren diğer meslek kuruluşlarının aynı mahiyetteki Kanun maddelerinin iptalinin ardından makul bir süre içinde yeni düzenlemelerin yapılmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğü dokuz ay süreyle ertelenmiş olsa da Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kanun hükmüne dayalı bir işlemin yapılmasının, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağını her platformda dile getirdiklerini, bu nedenle halihazırda tabip odaları ve TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından yapılacak işlemlerde de bugün itibariyle bu hususun göz önünde tutulacağını sözlerine ekledi.

"En yerinde kararı meslek örgütü verir"

Avukat Ersoy, kanunun yeniden düzenlenmesi sürecine, meslek etik kurallarını belirleme ve bunlara uyulmasını sağlama görevi olan meslek birliğinin dahil edilmesinin önemine değinerek “Hangi eylemlerin meslek etiğine aykırı olduğu ve disiplin suçu oluşturduğu, bunlara hangi cezaların verilebileceği konusunda en yerinde kararı yine o meslek örgütü verebilir" dedi.

Bu faaliyetlerin en temel amaçlarından birinin toplumun sağlığının ve haklarının korunması, hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin sağlam bağlarla kurulması olduğunu belirten Avukat Verda Ersoy, bu nedenle yeni Yasal düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Hukuk ilkesi ile bağdaşmaz"

TTB’den yapılan açıklamada da, "Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kanun hükmüne dayalı bir işlemin yapılması, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Bu nedenle, halihazırda tabip odalarımız ve TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından yapılacak işlemlerde bugün itibariyle bu husus göz önünde tutulacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Mesleki ve etik denetim bize ait"

Mesleki ve etik denetimin Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına ait olduğu hatırlatılarak, "Hekimler hakkındaki etik ihlal iddialarını, bağımsız şekilde yapacağı soruşturma ve kovuşturmalarla inceleyerek karara bağlamak hekim meslek kuruluşunun yetkisinde olduğu gibi, aynı zamanda başlıca yükümlülüklerindendir. Bu yükümlülüğümüzü layıkıyla yerine getirmeye devam edebilmek için bir an önce 6023 sayılı kanunda düzenleme yapılması zorunludur" denildi.

"TBMM'de ele alınmalı"

TTB, konunun TBMM'de ivedilikle ele alınmasının, alanın denetimsiz kalmasını önleyeceği ve toplum sağlığının korunmasına hizmet edeceğini belirtti. Ayrıca yeni yasal düzenleme hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

İptal edilen 39. madde hakkında 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi, TTB ve tabip odalarının disiplin cezası verme yetkisini ve kapsamını düzenliyor. Buna göre; Meslek kurallarına ve görevlerine aykırı fiil ve davranışlarda bulunan hekimlere, bu eylemin niteliğine göre uyarı, kınama, geçici üyelikten çıkarma ve üyelikten sürekli çıkarma gibi disiplin cezaları verilebilir.

Bu cezaları verme yetkisi ise tabip odalarının Onur Kurulları ve TTB Yüksek Onur Kurulu’na ait

(AB)