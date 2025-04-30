AYM, TTB Kanunu’nun disiplin cezalarına ilişkin maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun (TTB) disiplin cezası verme yetkisini düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal etti. Karar dün Resmi Gazete yayımlandı. Konunun TBMM'ye taşınmasının önemli olduğunu belirten TTB ise, bu kapsamda yeni düzenlemeyi tamamlanmak üzere olduklarını duyurdu.

AYM keyfi yoruma açık buldu

Yüksek Mahkeme, iptale gerekçe olarak maddenin disiplin cezası muhatapları açısından yeterli hukuki güvence sağlamamasını gösterdi. Gerekçede, Onur Kurulu'nun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri, eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığı vurgulandı. Mevcut düzenlemenin keyfi yorum ve uygulamalara açık olduğu, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına hükmetti.

9 ay sonra yürürlükte

Karara ilişkin Bianet'e konuşan TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Verda Ersoy mevcut kanunla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ancak bu konuda endişelerinin de olduğunu belirtti. Hukuksal boşluk yaratmaması nedeniyle iptal kararının dokuz ay sonra yürürülüğe gireceğini ve bu süre boyunca eski kanunun geçerli olacağını hatırlattı. Hukuksal boşluk yaratmaması nedeniyle iptal kararının dokuz ay sonra yürürülüğe gireceğini bu süre boyunca eski kanunun geçerli olacağını belirtti.

'En yerinde kararı meslek örgütü verir'

AYM'nin iptal kararının tüm meslek odalarının disiplin cezası verme yetkileri ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında verildiğini söyleyen Avukat Ersoy, "Kanunun yeniden düzenlenmesi sürecinde meslek odalarının dahil edilmesi önemli. Hangi eylemlerin meslek etiğine aykırı olduğu, hangi eylemlerin disiplin suçu oluşturduğu ve hangi cezaların verilebileceği konusunda en yerinde karar yine o meslek örgütünün onur kurulları tarafından belirlenebilir" dedi.

'Hukuk ilkesi ile bağdaşmaz'

TTB’den yapılan açıklamada da, "Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kanun hükmüne dayalı bir işlemin yapılması, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Bu nedenle, halihazırda tabip odalarımız ve TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından yapılacak işlemlerde bugün itibariyle bu husus göz önünde tutulacaktır" ifadeleri yer aldı.

'Mesleki ve etik denetim bize ait'

Mesleki ve etik denetimin Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına ait olduğu hatırlatılarak, "Hekimler hakkındaki etik ihlal iddialarını, bağımsız şekilde yapacağı soruşturma ve kovuşturmalarla inceleyerek karara bağlamak hekim meslek kuruluşunun yetkisinde olduğu gibi, aynı zamanda başlıca yükümlülüklerindendir. Bu yükümlülüğümüzü layıkıyla yerine getirmeye devam edebilmek için bir an önce 6023 sayılı kanunda düzenleme yapılması zorunludur" denildi.

'TBMM'de ele alınmalı'

TTB, konunun TBMM'de ivedilikle ele alınmasının, alanın denetimsiz kalmasını önleyeceği ve toplum sağlığının korunmasına hizmet edeceğini belirtti. Ayrıca yeni yasal düzenleme hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

İptal edilen 39. madde hakkında 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi, TTB ve tabip odalarının disiplin cezası verme yetkisini ve kapsamını düzenliyor. Buna göre; Meslek kurallarına ve görevlerine aykırı fiil ve davranışlarda bulunan hekimlere, bu eylemin niteliğine göre uyarı, kınama, geçici üyelikten çıkarma ve üyelikten sürekli çıkarma gibi disiplin cezaları verilebilir.

Bu cezaları verme yetkisi ise tabip odalarının Onur Kurulları ve TTB Yüksek Onur Kurulu’na ait

(AB)