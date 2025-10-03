ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 16:08
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 16:16
2 dk Okuma

AYM son 13 yılda 81 bini aşkın ihlal kararı verildi

Bireysel başvuru istatistiklerini paylaşan AYM Başkanı Özkaya, 2012’den bu yana 700 bine yakın başvuru yapıldığını ve 81 bin 481 ihlal kararı verildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AYM son 13 yılda 81 bini aşkın ihlal kararı verildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru yolunun 2012’den bu yana Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin korunmasında hayati rol üstlendiğini belirterek, "Bugüne kadar 700 bine yakın başvuru yapıldı, 81 bin 481 ihlal kararı verildi" dedi.

Anayasa Mahkemesi ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen "Mülkiyet ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Uygulamalarında Güncel Meseleler" başlıklı programda konuşan Özkaya, bireysel başvuru istatistiklerini paylaştı.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954’te taraf olduğunu, bireysel başvuru hakkını ise 1987’de tanıdığını hatırlatan Özkaya, AYM’nin artık sadece hak ihlallerini inceleyen bir merci değil, aynı zamanda hukuk devletinin güçlenmesinde temel bir aktör olduğunu söyledi.

Bir yıl içinde 70 bin başvuru

Özkaya, 2024 yılı verilerine göre yalnızca bir yıl içinde 70 bin başvuru yapıldığını, 67 bin başvurunun sonuçlandırıldığını ve 5 bin 551 ihlal kararı verildiğini belirtti. Bugüne kadar verilen toplam ihlal kararlarından icra süreci devam edenlerin sayısının 75 olduğunu kaydeden Özkaya, "Bu tablo, bireysel başvuru yolunun vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
AYM Başkanı Kadir Özkaya AYM hak ihlali ihlal kararı
