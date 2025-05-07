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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 10:26
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AYM, sokaktaki hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptalini görüşecek

Yaşatacağız Platformu: “Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karar ne olursa olsun bugün bir dönüm noktası olacak. Dostlarımıza bir söz verdik; onları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM, sokaktaki hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptalini görüşecek
Fotoğraf: Yaşatacağız Platformu

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokaktaki hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini, bugün Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Yaşatacağız Platformu, karar çıkana dek tüm gün AYM önünde olacağını duyurduğu bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklama esnasında sık sık “Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz”, “AYM yasayı hemen iptal et”, “Barınaklarınız kan kokuyor” sloganları atıldı.

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“Onları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağız”

“Dostlarımıza bir söz verdik; onları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağız,” denilen açıklama özetle şöyle:

“Hayvan katliamı yasası yürürlüğe girdikten tam 266 gün yani neredeyse 10 ay sonra bugün nihayet Anayasa Mahkemesi bu yasanın iptali talebini görüşecek. Bizler bugün burada,  hayvanlar katledilmesin ve tecrit edilmesin diye 10 aydır sokaklarda verdiğimiz onurlu mücadeleye yakışır bir karar beklentisi içerisindeyiz. Ancak bugün sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın hakları için asla bir son değil; Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karar ne olursa olsun bugün bir dönüm noktası olacak. 

“Her hâlükârda mücadelemiz çoğalarak büyüyecek, direncimiz katlanacak. Dostlarımıza bir söz verdik; onları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağız. Yasama çoğunluğu önümüze yasa diye bir ölüm fermanı koydu. Halkın yüzde 85'i istememesine rağmen bu yasayı uygulatmak için türlü kara propagandalara başvuruldu. Linç kültürünün bir uzantısı olarak köpekler, kediler hedef gösterildi, düşmanlaştırıldı. 

“Meşruluğu bulunmayan yasa”

“Ya çocuklar ya köpekler gibi bir ikilik üzerinden toplum kutuplaştırılmaya çalışıldı. Oysaki gerçekler ortada: 20 yıl önce kendi çıkardığı Hayvanları Koruma Kanunu'nun öngördüğü kısırlaştır-aşıla-yerinde yaşat modelini belediyeleriyle uygulamayan AKP, sorumsuzluğunun hesabını bugün hayvan sayısı arttı diyerek hayvanlara ödetmeye çalışıyor. 

“Bugün, henüz Meclis'teyken yasaya hayır diyen toplumun yüzde 85'inin yani 10 milyonların gözü kulağı Anayasa Mahkemesi’nin hayvanlar için vereceği kararda. Biz hayvanlar için kimseden merhamet dilenmiyoruz. İlk günden beri olduğu gibi hayvanların yaşam hakkını ve özgürlüğünü savunuyoruz.

“Sokakta yaşayan hayvanların yeri sokaklardır. Bugün hayvan dostlarımız için nöbetteyiz. Halktan kaçırılırcasına bir el kaldır indir oyunuyla Meclis'ten geçirilen, kapalı kapılar ardında olduya bittiye getirilen ama halkın desteğini alamayan, meşruluğu bulunmayan bu yasanın iptalini dört gözle bekliyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Anayasa Mahkemesi Yaşatacağız Platformu Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sokaktaki hayvanlar
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AYM, hayvan haklarını ihlal eden yasanın iptal talebini reddetti
Bugün 15:08
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