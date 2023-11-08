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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 16:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 18:36
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AYM "sansüre devam" dedi

Gazeteciler ve basın meslek örgütleri sansür getirdiği ve son dönemdeki yargı tacizleri nedeniyle TCK'ye eklenen 217/A maddesinin iptalini istiyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/aym-dezenformasyonu-suc-sayan-kanun-maddesinin-iptal-talebini-reddetti.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti. Karar, 6'ya karşı 8 oyla alındı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

İlk tepki RSF'den

AYM'nin kararına ilk tepkiyi Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'ndan geldi. Önceroğlu "AYM'nin bir yılda gazetecilik üzerinde onca ağır tahribata yol açtığı halde dezenformasyon düzenlemesini iptal etmemesi, açıkça AYM’nin bağımsızlığını da tartışmaya açmıştır. AYM, gazetecileri kaderlerine terk etmiştir!" dedi.

Yasa ne diyordu?

Madde 217/A: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​

(HA)

sansür yasası Dezenformasyon yasası
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