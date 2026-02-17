AYM radyosuna el konulup, hücreye atılan mahpus için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Marmara 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 24 Eylül 2021'de yapılan koğuş aramasında "örgütsel haberleşme aracı" iddiasıyla mahpus Murat Bal'ın 'Amplidute Modulation' frekasnlı radyosuna el konulup, 11 gün hücre cezası verilmesini "ifade özgürlüğü ihlali" olduğuna karar verdi. AYM, Bal'a 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM’den cezaevlerinde ‘görüş dinlemeye’ ihlal kararı

MA'dan Sema Bingöl'ün haberine göre, cezaevi idaresi Murat Bal hakında radyosuna el konulmasının üzerine soruşturma başlattı. Bal, savunmasında radyonun daha önce tahliye edilen bir tutsağın kendisine hediye ettiğini, Amplidute Modulation frekansının çalışmadığını, cezaevinde farklı frekanslarda radyo satışı yapıldığını belirtti. Buna rağmen cezaevinin disiplin kurulu, radyoyu "örgütsel haberleşme aracı" olarak değerlendirerek, Bal'a 11 günlük hücre cezası verdi.

'Duyumlar' dikkate alındı

Bal'ın disiplin cezası kararına karşı Silivri 1'inci İnfaz Hakimliğine yaptığı itiraz ise reddedildi. Hakimlik ret gerekçesini, bazı ceza infaz kurumlarının çevresinde yerel yayın yapan radyolardan veya bu radyoların veya bu radyoların frekanslarına kaçak girerek daha önceden yapılan ses kaydı ile kurumda barındırılan "örgüt" mensubu hükümlü ve tutukluların örgütsel ve motive edici yayın yapıldığı yönünde alınan duyumlara dayandırdı.

Bal'ın hakimliğin kararına itirazda bulunduğu, Silivri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararı hukuka uygun bularak itiraz başvurusunu reddetti. Başvurusunun reddedilmesi üzerine Bal, avukatı aracılığıyla 10 Şubat 2022'de AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Beraat etti

Öte yandan cezaevi idaresi de Bal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bal hakkında cezaevine "yasak eşya sokma" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlayan Silivri 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu radyonun Amplidute Modulation bandının çalışıp çalışmadığına dair bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. İnceleme sonucunda yalnızca FM bandının çalıştığı tespit edilerek atılı suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Bal hakkında beraat kararı verildi.

Hak ihlali kararı

Bal'ın başvurusunun kabul eden AYM yaptığı değerlendirmede; Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Silivri 1'inci İnfaz Hakimliğine gönderilmesine ve başvurucuya 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

(AB)