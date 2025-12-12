ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 16:21
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 16:38
4 dk Okuma

AYM, Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenine cezada ihlal görmedi

Ragıp Duran’a verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasını inceleyen AYM, Özgür Gündem'deki haberlerin “örgütü meşrulaştırıp şiddeti teşvik ettiği” savundu, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Avukat Batıkan Erkoç AYM'nin propaganda suçuna yaklaşımının daha kısıtlayıcı bir hatta kaydığını söyledi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

AYM, Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenine cezada ihlal görmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapanlara verilen hapis cezalarıyla ile ilgili ilk kez bir karar verdi.

2016’da Özgür Gündem gazetesinde bir günlüğüne ‘nöbetçi genel yayın yönetmeni’ olan Ragıp Duran’ın, gazetedeki haberler nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçundan mahkûm edilmesine ilişkin bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Duran’ın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

Duran, 14 Mayıs 2016 tarihli sayıda yayımlanan bazı haber ve görseller nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘haberlerde PKK/KCK’yı meşrulaştıran, öven ve şiddeti teşvik eden içerik bulunduğu’ gerekçesiyle cezaya hükmetmiş; istinaf ve temyiz mahkemeleri kararı onamıştı.

AYM: Haberler terör örgütünü meşrulaştırıyor ve şiddeti teşvik ediyor

AYM kararında, ilgili haberlerde PKK yöneticilerinin açıklamalarına, örgüt sembollerine ve asker kayıplarına ilişkin haberlere yer verildiğini belirtti. Bu içeriklerin “örgütü yüceltme, eylemleri meşru gösterme ve şiddeti teşvik etme niteliğinde olduğunu” savundu.

PKK’nin “somut ve ağır tehlike oluşturan bir terör örgütü” olduğunu söyleyen AYM, haberlerin “tek taraflı ve örgütü meşrulaştırıcı bir dille verildiğini”, bu nedenle müdahalenin demokratik toplum düzeni açısından gerekli ve orantılı olduğunu belirtti.

Ragıp Duran soruşturmada, genel yayın yönetmenliğini dayanışma amacıyla bir günlüğüne üstlendiğini, haberlerin içeriklerinden sorumlu tutulamayacağını, görevin sembolik olduğunu söylemişti.

Ancak AYM, genel yayın yönetmeni sıfatının hukuki sorumluluk getirdiğini ve somut tehlikenin ortaya konduğunu belirterek bu savunmayı kabul etmedi. AYM kararda şöyle dedi:

“Anayasa Mahkemesi, isimleri birer sembol hâline getirilmiş olan PKK/KCK silahlı terör örgütünü, örgüt lideri Abdullah Öcalan’ı ve örgüt mensuplarını övmek, desteklemek veya yüceltmek ile cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlere başvurmayı teşvik etmek arasında bir mesafe olmadığı kanaatindedir.

Söz konusu haber içeriklerinde ne PKK ve Abdullah Öcalan’ın demokratik süreçlerin meşru bir aktörü olduğu ne de toplumsal sorunların çözümüne ilişkin demokratik görüşleri bulunmaktadır. Aksine yapılan haberlerde saygı duyulan, değer verilen semboller ve kavramlar kullanılarak PKK'nın terör faaliyetleri desteklenmekte ve hayranlık duyulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla başvuruya konu nüshada genel yayın yönetmeni olarak denetim sorumluluğu bulunan başvurucunun eyleminin bir terör örgütünün sesinin başkalarına duyurulmasını sağlama çabaları ile yarattığı tehlike, soyut bir tehlike olarak görülmemiş terör eylemlerini ve bu eylemlerin faillerini öven, dolayısıyla şiddete başvurulmasını teşvik eden bir ifade olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Yargı mercilerinin başvurucunun cezalandırılmasını gerekçelendirmek için sunduğu nedenler bu tür bir mahkûmiyeti haklı göstermek için ilgili ve yeterlidir. Kararda başvurucunun neden söz konusu haberler nedeniyle hukuken sorumlu olduğu belirtilmiş, iddianamenin karara alıntılanması suretiyle haber içeriklerine yer verilmiş, mahkûmiyet gerekçesinde ise başlıkları zikredilerek belirginleştirilen haberlerin neden ifade ve basın özgürlükleri kapsamında kalmadığı yeterli şekilde izah edilmiştir. Başvurucunun terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması şeklindeki müdahalenin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiği gibi orantılı da olduğu, müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

AYM bu gerekçelerle, hem ifade ve basın özgürlüğü hem de gerekçeli karar hakkı yönünden başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu sonucuna vardı ve dosyanın kabul edilemezliğine karar verdi.

Erkoç: AYM'nin üye yapısındaki değişim kararlarına yansıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Avukat Batıkan Erkoç AYM kararının iki önemli yönü olduğunu söyledi.

Bunları da Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği nedeniyle verilen terör propagandası cezalarına ilişkin karar ve mahkemenin terör propagandası suçuna ilişkin yaklaşımını çok daha kısıtlayıcı bir yönde değiştirmesi olarak sıraladı. Sonrasındaysa şöyle konuştu:

“Mahkemenin propaganda suçuna ilişkin içtihadı bugüne kadar, örgütün cebir şiddet veya tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek veya bunları teşvik edecek ifadeler haricindeki düşünce açıklamalarını korur nitelikteydi. Ancak yeni içtihadı ile mahkeme, örgütün veya örgüt mensuplarını destekleyici nitelikte bir dil kullanmayı dahi terör propagandası suçu için yeterli buluyor.

Mahkemenin bu yeni yaklaşımı şüphesiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından ele alınacak. AİHM’in bugüne kadarki içtihadı gözönüne alındığında, AYM’nin bu kararının AİHM tarafından bozulacağını söylemek mümkün.

Öte yandan aslında bu karar, AYM açısından son iki yıldır sessizce meydana gelen bir değişimi simgeliyor. Mahkemenin başkanı Zühtü Arslan yerine Kadir Özkaya seçildi, bu sırada sadece son iki yılda üç yeni üye atandı. Mahkemenin üye yapısındaki bu değişim kararlarına da şüphesiz yansıyor. Mahkemenin yakın zamanda verdiği birçok karar ki bunların başında, eylemli içtüzük değişikliğine ilişkin kararı geliyor, mahkemenin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir tavır aldığını görmek mümkün.

Ancak Mahkemenin bu yeni yaklaşımı, Türkiye’nin AİHM’de derdest başvuru sayısını daha da arttıracaktır. Strasbourg’ta derdest davaların toplamının yüzde kırkı Türkiye’den gelen başvurulardan oluşuyor. Mahkemenin bu şekilde geliştireceği yeni içtihatlar ile bu oranın artması olası."

(HA)

Özgür Gündem özgür gündem davaları özgür gündem dayanışması özgür gündem nöbetçi genel yayın yönetmenleri özgür gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği Ragıp Duran
x.com/HikmetAdal [email protected]
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

ilgili haberler
Yargıtay’dan Özgür Gündem dayanışmasına ceza
3 Ağustos 2023
/haber/yargitay-dan-ozgur-gundem-dayanismasina-ceza-282343
Özgür Gündem davasında yazar Aslı Erdoğan'a beraat
11 Şubat 2022
/haber/ozgur-gundem-davasinda-yazar-asli-erdogan-a-beraat-257585
90'LARIN HAK MÜCADELELERİ/EROL ÖNDEROĞLU
Gazeteciliğin Tam da Ortasına Düştüm
19 Aralık 2014
/yazi/gazeteciligin-tam-da-ortasina-dustum-160925
Özgür Gündem davası | Reddi istenen AKP'li hakim duruşmaya katılmadı
14 Haziran 2022
/haber/ozgur-gundem-davasi-reddi-istenen-akp-li-hakim-durusmaya-katilmadi-263287
İstinaf, Özgür Gündem davasında verilen cezaları onadı
14 Nisan 2022
/haber/istinaf-ozgur-gundem-davasinda-verilen-cezalari-onadi-260491
ÖZGÜR GÜNDEM YARGILAMALARI
Özgür Gündem Nöbetçileri Düzkan ve Duran'ın Hapis Cezaları Onandı
29 Kasım 2018
/haber/ozgur-gundem-nobetcileri-duzkan-ve-duran-in-hapis-cezalari-onandi-203051
Özgür Gündem davasında gazetenin dört yazar ve yöneticisine hapis talebi
8 Ekim 2024
/haber/ozgur-gundem-davasinda-gazetenin-dort-yazar-ve-yoneticisine-hapis-talebi-300526
Özgür Gündem yargılamalarında üç kişiye toplamda 11 yıl hapis cezası
26 Aralık 2024
/haber/ozgur-gundem-yargilamalarinda-uc-kisiye-toplamda-11-yil-hapis-cezasi-303075
Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleriyle Adliye Önünde Dayanışma
20 Eylül 2016
/haber/nobetci-genel-yayin-yonetmenleriyle-adliye-onunde-dayanisma-178832
Özgür Gündem Nöbetçileri Düzkan ve Duran'ın Davaları Birleştirildi
20 Eylül 2016
/haber/ozgur-gundem-nobetcileri-duzkan-ve-duran-in-davalari-birlestirildi-178833
"Kendini feshetmiş, silah bırakmış bir örgüte ‘yardım etmekle’ suçlanıyorum"
9 Aralık 2025
"Kendini feshetmiş, silah bırakmış bir örgüte ‘yardım etmekle’ suçlanıyorum"
HDK SORUŞTURMASI
Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
9 Aralık 2025
Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri eylemde, grev kapıda
4 Aralık 2025
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri eylemde, grev kapıda
Tuğçe Yılmaz, TCK 301’den hakim karşısında: “Yargılanmak istenen mesleğimdir”
2 Aralık 2025
Tuğçe Yılmaz, TCK 301’den hakim karşısında: “Yargılanmak istenen mesleğimdir”
Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı
2 Aralık 2025
Gazeteci Furkan Karabay hakkında ceza ve tahliye kararı
