Anayasa Mahkemesi (AYM), 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un spor müsabakalarını seyirden yasaklamaya ilişkin iki fıkrasını iptal etti.

Yüksek Mahkeme, soruşturma aşamasında seyirden yasaklama tedbirine karşı yargısal denetim mekanizmasının bulunmamasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına, maç günlerinde kolluğa başvurma zorunluluğunun ise özel hayata saygı hakkını ölçüsüz biçimde sınırladığına hükmetti.

AYM’nin 25 Haziran 2026’da oybirliğiyle aldığı karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mahkeme, iptal hükümlerinin doğuracağı hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edebileceği gerekçesiyle kararın yürürlüğe girişini dokuz ay erteledi.

İki mahkeme AYM’ye başvurdu

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, seyirden yasaklama tedbirine uymama nedeniyle açılan davalarda ilgili kanun hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vardı.

Mahkemeler, düzenlemelerin Anayasa’nın seyahat özgürlüğünü düzenleyen 23. maddesine ve suç ve cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. maddesine aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu.

Başvurularda mahkemeler, herhangi bir yargı kararına ihtiyaç duymaksızın seyir yasağının uygulanmasına, kolluğun karar vermesine ve kişilerin maç günlerinde kolluk birimlerine başvurmak zorunda kalmasına dikkat çekti.

Mahkemeler ayrıca düzenlemelerin keyfi uygulamalara yol açtığını, kişilerin seyahat özgürlüğünü sınırladığını ve daha hafif tedbirlerle aynı amaçlara ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Yargısal denetim mekanizması yok

Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrası, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere derhal seyirden yasaklama tedbiri uygulanmasını öngörüyor.

Cumhuriyet savcısı soruşturma aşamasında, mahkeme ise kovuşturma aşamasında tedbiri kaldırmadığı sürece yasak devam ediyor.

AYM, devletin spor müsabakalarında şiddeti önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler alabileceğini ancak kanun koyucunun bu tedbirleri düzenlerken kişileri keyfi uygulamalara karşı koruyacak yeterli güvenceleri de sağlaması gerektiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, kovuşturma aşamasında sanığın tedbirin kaldırılması için mahkemeye başvurabildiğini ancak soruşturma aşamasında şüphelinin hakimliğe veya mahkemeye başvurma imkanının bulunmadığını kaydetti. Kararda şöyle dedi:

“Şüphelinin başvurabileceği bir yargısal mekanizmanın bulunmaması, kural kapsamında kişilere yüklenen külfet ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasındaki adil dengeyi ortadan kaldırmaktadır.”

Mahkeme, bu nedenle düzenlemeyi ölçüsüz buldu ve Anayasa’nın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

“Kişinin özel ve mesleki hayatı üzerinde önemli bir külfet”

AYM, Kanun’un 18. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, seyirden yasaklanan kişilerin maç günlerinde kolluk birimlerine başvurma zorunluluğunu da inceledi.

Düzenleme, seyirden yasaklanan kişilere, taraftarı oldukları takımın maç yaptığı günlerde, Türkiye’de bulunmaları hâlinde müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulundukları yere en yakın genel kolluk birimine başvurma yükümlülüğü getiriyor.

AYM, bu yükümlülüğün kişilerin eğitim ve çalışma hayatını, sosyal ilişkilerini, özel ve aile yaşamını sınırlandırabileceğine dikkat çekti. Düzenlemenin seyirden yasaklama tedbirinin denetimini sağlayarak sporda şiddeti ve düzensizliği önleme amacı taşıdığını ancak kişilerin özel hayatına yönelik sınırlamaların ölçülü olması gerektiğini belirtti.

Kanunun, kişilerin mesleki durumlarını, çalışma koşullarını, özel hayatlarını, sağlık durumlarını ve tedbir süresince sergiledikleri davranışları dikkate alarak kolluğa başvurma yükümlülüğünü kaldırmaya veya hafifletmeye imkan tanımadığını da ekledi. Şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu durumda uzun bir süre boyunca kategorik olarak bizzat kolluğa başvurmayı zorunlu tutan tedbirin kapsamı itibarıyla kişinin özel ve mesleki hayatı üzerinde önemli bir külfet doğurabileceği açıktır.”

“Farklı yöntemlerin geliştirilmesi de mümkün”

Yüksek Mahkeme, teknolojik gelişmelerin seyirden yasaklama tedbirinin denetiminde farklı yöntemlerin kullanılmasına olanak tanıdığına da işaret etti. Kararda şöyle dedi:

“Günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında söz konusu tedbirin denetlenmesine yönelik farklı yöntemlerin geliştirilmesi de mümkündür. Dolayısıyla tedbirin uygulanmasında kişinin ilgili takımın müsabakalarının başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra kolluğa başvurmasının otomatik olarak zorunlu tutulması kişiye aşırı bir külfet yüklediği şeklinde değerlendirilmelidir.”

AYM, düzenlemenin kamu yararı ile kişilerin menfaatleri arasında adil bir denge kurmadığına hükmetti.

Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 13. maddesi ile özel hayata saygı hakkını güvence altına alan 20. maddesine aykırı buldu.

Biyometrik denetim hükmünü de iptal etti

AYM, kolluğun, kişilerin başvuru yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini denetlemek amacıyla biyometrik yöntemler kullanmasına olanak tanıyan hükmü de iptal etti.

Mahkeme, kolluğa başvurma zorunluluğunu düzenleyen hükmün iptaliyle biyometrik yöntemlerin kullanımına ilişkin hükmün de uygulanma olanağını yitirdiğini belirtti.

Karar 26 Ağustos 2027’de yürürlüğe girecek.

(HA)