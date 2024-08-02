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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 11:19
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 12:50
2 dk Okuma

AYM'nin sitesine ulaşılamıyor: "Teknik bir sorun var"

AYM, İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali edildiğini duyurmasından kısa bir süre sonra siteye ulaşılamadı. AYM, bianet'e "teknik bir hata olduğunu" açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM'nin sitesine ulaşılamıyor: "Teknik bir sorun var"
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali ettiğini duyurdu.

AYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X’ten basın duyurusu yayınladı. Duyuru bir saat sonra kaldırıldı.

Kısa süre sonra AYM'nin internet sitesine de ulaşılamadı. Siteye girenler,  "The service is unavailable" (Hizmet kullanılamıyor) hatası ile karşılaştı.

Konuya ilişkin telefon üzerinden ulaştığımız Anayasa Mahkemesi'nden yetkili bir isim, "teknik bir sorun olduğunu ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü" söyledi.

"Sosyal medya paylaşımı niçin silindi?" sorusuna ise "Bilgi alanımda değil, niçin silindiğini bilmiyorum" yanıtını verdi. 

Instagram'a erişim engeli
Instagram'a erişim engeli
2 Ağustos 2024

Daha sonra sosyal medya hesabında açıklama yapan Anayasa Mahkemesi, siteye "yoğunluk" nedeniyle girilemediğini belirtti. Yüksek mahkeme, açıklamasında paylaşımın silinmesine ise değinmedi. 

"Kamuoyuna Duyuru,

66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. "

Altun, Instagram’ı kınamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Heniyye suikastıyla ilgili paylaşımları kısıtladığı gerekçesiyle Instagram’ı kınamıştı:

“Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

(RT)

AYM erişim engeli
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