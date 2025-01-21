AYM'nin iki kez iptal ettiği düzenlemeden 7 kişi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan tutuklanıp, yerlerine kayyım atanmasını protesto eden 7 kişi tutuklandı.

13 Ocak'tan sonra yapılan eylemlerde gözaltına alınanlar dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Ö.A., B.B., M.S.,T.K., M.A.A., V.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına eylem ve faaliyette bulunma” suçlamasıyla tutuklandı.

AYM, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlamasını düzenleyen hükmü iptal etti

AYM, iki kez iptal etti

AYM, Ekim 2023’te Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğuna hükmederek, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” düzenlemesini oy birliğiyle iptal etmişti.

Ancak söz konusu düzenleme 8'inci Yargı Paketi ile yeniden gündeme geldi. 8'inci Yargı Paketi ile TCK 220. maddenin 6. fıkrasında yapılan yeni düzenlemede bu kez “müstakil” bir suç olarak tanımlandı. 2 Mart 2024'te Meclis'ten geçen kanun, 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla da yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye karşı bu kez Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.

Mahkeme başvurusunda, “…suçun maddi unsurunu oluşturan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek fiilinin açık, net, anlaşılabilir, nesnel ve somut bir biçimde kanun düzeyinde tanımlanmadığı ve belirsiz olduğu, bu suretle suç ihdas etme yetkisinin yasama organının uhdesinden alınarak yargı makamlarının takdirine bırakıldığı, bu durumun suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturduğu ve kişiler arasında haklı nedene dayanmayan muamele farklılıklarına yol açtığı, kurallarda kamu otoritelerinin keyfî davranışlarını önleyecek bir mekanizmaya da yer verilmediği, kurallar uyarınca verilecek cezaların ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, …” ifadelerine yer verdi.

Başvuruyu geçtiğimiz haftalarda gündemine alan yüksek mahkeme, TCK'nin, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçuna ilişkin kuralın ikinci kez iptaline, iptal hükmünün ise 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

AYM gerekçesinde ise; "suçun unsurlarının içerik ve kapsam bakımından bir öncekiyle aynı olduğunu" belirtti.

Yüksek mahkeme 2023 yılında verdiği kararda, düzenlemenin "belirsiz" olduğuna vurgu yapmıştı.

AYM, aynı maddeyi ikinci kez iptal etti: Düzenleme bir öncekiyle aynı

"AİHM, Türkiye'yi mahkum etmişti"

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), söz konusu düzenleme nedeniyle ceza verilen Şerafettin Parmak ve Mehmet Bakır’ın başvurusunu 2019 yılında karara bağlamıştı.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. Maddesindeki “kanunsuz suç ve ceza olmaz” hakkının ihlal edildiğine karar vererek, Türkiye’yi mahkum etmişti.

“Örgüt Üyeliği” Mahkûmiyetinde Emsal Karar: Kanunsuz Ceza Olmaz

Anayasa Madde 38- "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır."

(RT)