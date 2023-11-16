AYM: Mahpusun avukatıyla görüştürülmemesi hak ihlali

Bartın Kapalı Cezaevinde hükmen tutuklu olarak bulunan Ahmet Nail Şen, bireysel başvurusunda, gerekli belgeleri sunmasına rağmen avukatıyla telefonla görüştürülmediğini, bu nedenle adil yargılanma hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM başvuruyu, haberleşme hürriyeti yönünden inceledi ve mahpusun, Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan bu hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçeli karar göre, Şen’e, 18 bin lira manevi tazminat ödenecek.

Ne olmuştu?

Ahmet Nail Şen, Bartın Kapalı Cezaevinde kasten yaralama suçundan hükmen tutuklu olarak bulunuyordu.

Avukatının yetki belgesiyle yetkilendirdiği bir başka avukatla telefonla görüşme talebinde bulundu.

Talep dilekçesine, asıl avukatı adına düzenlenmiş vekâletname ile görüşmek istediği avukat adına tanzim edilmiş yetki belgesini ve bu avukatın kullandığı mobil telefon hattına ait faturayı ekledi.

Telefonla görüşme talebi, “telefonla görüşme yapılabilecek kişiler arasında tutuklu/hükümlülerin avukatlarının olmadığı” gerekçesiyle Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının (İdare ve Gözlem Kurulu) 20 Şubat 2019 tarihli kararıyla reddedildi.

Şen’in bu karara itirazı Bartın İnfaz Hâkimliğince (İnfaz Hâkimliği) kabul edildi, İdare ve Gözlem Kurulu kararı iptal edilmiştir. İnfaz Hâkimliği kararında haberleşme hürriyeti kapsamında başvurucunun avukatıyla telefon görüşmesi yapma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ise İnfaz Hâkimliği kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada başka bir avukat adına düzenlenmiş vekâletname olduğu ve başvurucunun görüşmek istediği avukat adına tanzim edilmiş bir vekâletname sunmadığı gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verdi.

Nihai karar 13 Mart 2019’da kendisine tebliğ edilince Şen AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

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(AS)