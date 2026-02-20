AYM: Mahkeme cezaevindeki kötü koşul iddialarına “yeterli inceleme” yapmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölüm, Gülen Cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve duruşmalar için geçici nakillerle Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nakledilen Fevzi Kayacan’ın başvurusunda ihlal kararı verdi.

AYM, Kayacan’ın cezaevindeki koşullardan ve bazı uygulamalardan kaynaklanan manevi zararının tazmini için açtığı davada, idare mahkemelerinin başvuruyu Anayasa’nın 17. maddesi (kötü muamele yasağı) kapsamında gerekli hassasiyetle incelemediğine hükmetti.

Karar, 16 Temmuz 2025 tarihli, Resmi Gazete’de 20 Şubat 2026’da yayımlandı.

“Deliller titizlikle değerlendirilmedi”

Başvurucu, geçici nakiller sırasında cezaevinde havalandırması olmayan, ışıkların 24 saat açık bırakıldığı, tuvalet ve banyonun ayrı yerde olduğu bir hücrede tutulduğunu; ardından aşırı kalabalık koğuşlarda yerde yatmak zorunda kaldığını, hijyen eksikliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Açık görüş günlerinde bileğine “önce vatan” ibaresi mühürlenmesi ve koğuşların kalemle işaretlenmesi gibi uygulamaların da “aşağılayıcı” olduğunu belirtti.

Konya 1. İdare Mahkemesi davayı reddetti; istinaf da kararın kesin olduğunu belirterek başvuruyu sonuçlandırdı.

AYM ise tam yargı davasını inceleyen mahkemenin başvurucunun kişisel alan, hijyen, havalandırma gibi temel koşullara ilişkin şikâyetleri hakkında araştırma ve değerlendirme yapmadığını, AYM’nin bu alandaki ilke ve ölçütlerini kararına yansıtmadığını belirtti. Bu nedenle, sürecin kötü muamele yasağının “usul boyutu”nun gerektirdiği titizlikte yürütülmediği sonucuna vardı.

Yeniden yargılamaya hükmetti

AYM, ihlalin giderimi için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi ve dosyanın Konya 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesini hükme bağladı.

Ancak bu aşamada manevi tazminat talebini reddetti; yeniden yargılamanın yeterli giderim sağlayacağı değerlendirmesini yaptı.

Diğer iddialara “kabul edilemez” dedi

Mahkeme, başvurucunun avukat görüşmelerinin kayda alınması, savunma dilekçelerinin denetlenmesi ve kelepçeli teşhir gibi bazı iddiaları yönünden ise başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verdi.

