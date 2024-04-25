AYM, Kobanî Davası'ndan yargılanan Memiş'in başvurusunda ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kobanî Davası kapsamında Eylül 2020’de tutuklanan Haziran 2021’de tahliye edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Can Memiş’in tutukluluğuna dair yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.

AYM, kararda tutukluluğun ‘hukuki olmaması’ nedeniyle Anayasa’da güvence altına alınan ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetti.

Memiş’in avukatları başvuruda, Memiş’in davaya konu HDP çağrısının yapıldığı MYK toplantısı sırasında İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören yakınına refakatçi olduğu ve bu yüzden MYK’ya katılmadığını ifade etti.

AYM, kararda “HDP MYK üyesi olan başvurucuların -suça konu çağrının yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edilen- 6/10/2014 tarihli HDP MYK toplantısında hazır bulunduklarına veya bu çağrının başvurucular tarafından sahiplenildiğine dair soruşturma dosyasında somut olgulara dayalı bir tespitin bulunmadığı ve buna bağlı olarak suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma makamlarınca yeterince ortaya konulamadığı sonucuna ulaşmıştır. Tutuklama için gerekli olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma mercileri tarafından yeterince ortaya konulamadığı kanaatine varılmıştır.”

Kararda, "tutuklama için gerekli olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma mercileri tarafından yeterince ortaya konulamadığı" ifadesinde yer verildi. AYM, Memiş'e 40 bin TL tazminat verilmesine hükmetti.

İhlal kararı oy çokluğuyla alınırken AYM üyeleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce karşı oy kullandı.

Kobanî davasında "tutukluluğa devam" kararı

Kobanî Davası'nda HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor. Öte yandan Kobanî Davası’nın karar duruşması 16 Mayıs’ta görülecek.

(RT)