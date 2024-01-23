ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 11:27
2 dk Okuma

AYM kararının ardından Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kalktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eksisozluk.com adresine uygulanan erişim engelini kaldırdı. eksisozluk.com bir yılın ardından tekrardan erişilebilir.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
AYM kararının ardından Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kalktı

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ erişime engellenen Ekşi Sözlük, erişime açıldı.

CEO Başak Purut, “22 Ocak 2024 eksisozluk.com'un açılması” başlığında yaptığı bilgilendirmede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) eksisozluk.com adresine uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu.

Purut, BTK’nin kararı Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal hükmünden sonra uygulamaya koyduğunu yazdı:

“Anayasa Mahkemesi'nin Ekşi Sözlük lehine verdiği kararın kapatma kararını veren mahkemeye tebliğ edilmesi sonrasında karar kaldırılarak BTK'ye tebliğ edildi. BTK'nin sitesinde de engel kaldırılmış görünüyor.

Şu an için bazı ISS'lerde henüz uygulanmaya başlanmadıysa da çoğunluk ISS'den eksisozluk.com'a girilebilmekte.

Hakkımızın Türkiye'nin en yüksek mahkemesi tarafından teslim edilmesi çok güzel ama yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle buna mecbur kalmış olmamız üzücü ve yorucu.”

AYM “ifade özgürlüğü ihlali” dedi

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 22 Şubat 2023’te Ekşi Sözlük’e sansür getirdi. Gerekçe milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasıydı.

Ekşi Sözlük mahkemenin kararına itiraz etti. Son olarak da Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 11 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi erişim engellemesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

İhlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Sözlük, erişim engeli kararının ardından sansüre takılmamak için eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com, eksisozluk111.com gibi alan adlarını kullanmaya başlamıştı.

Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür
Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür
27 Şubat 2023

(HA)

Ekşisözlük ekşi sözlük erişim engeli sansür
ilgili haberler
Ekşi Sözlük’e yine sansür
14 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-yine-sansur-289276
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı kaldırıldı
2 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-karari-kaldirildi-275066
Ekşi Sözlük’e 10 günde ikinci sansür
25 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-10-gunde-ikinci-sansur-289735
Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür
27 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-ceo-su-yapilan-tek-kelimeyle-sansur-274859
Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
24 Aralık 2023
/haber/olen-asker-paylasimlari-nedeniyle-eksi-sozluke-sorusturma-289725
Ekşi Sözlük, erişim engelini AYM’ye taşıdı
26 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-erisim-engelini-aym-ye-tasidi-276333
BTK "CEZALANDIRMA"YA BAŞLADI
"Ekşi Sözlük"e erişim engeli
21 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-274618
Ekşi Sözlük: Çok sesliliği korumaya çalışıyoruz
24 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-cok-sesliligi-korumaya-calisiyoruz-274760
Ekşi Sözlük’e erişim engeli: Alan sağlamaya devam edeceğiz
14 Mayıs 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-alan-saglamaya-devam-edecegiz-278691
Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi
3 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-yine-engellendi-275081
ilgili haberler
Ekşi Sözlük’e yine sansür
14 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-yine-sansur-289276
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı kaldırıldı
2 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-karari-kaldirildi-275066
Ekşi Sözlük’e 10 günde ikinci sansür
25 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-10-gunde-ikinci-sansur-289735
Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür
27 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-ceo-su-yapilan-tek-kelimeyle-sansur-274859
Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
24 Aralık 2023
/haber/olen-asker-paylasimlari-nedeniyle-eksi-sozluke-sorusturma-289725
Ekşi Sözlük, erişim engelini AYM’ye taşıdı
26 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-erisim-engelini-aym-ye-tasidi-276333
BTK "CEZALANDIRMA"YA BAŞLADI
"Ekşi Sözlük"e erişim engeli
21 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-274618
Ekşi Sözlük: Çok sesliliği korumaya çalışıyoruz
24 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-cok-sesliligi-korumaya-calisiyoruz-274760
Ekşi Sözlük’e erişim engeli: Alan sağlamaya devam edeceğiz
14 Mayıs 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-alan-saglamaya-devam-edecegiz-278691
Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi
3 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-yine-engellendi-275081
Sayfa Başına Git