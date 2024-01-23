AYM kararının ardından Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kalktı

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ erişime engellenen Ekşi Sözlük, erişime açıldı.

CEO Başak Purut, “22 Ocak 2024 eksisozluk.com'un açılması” başlığında yaptığı bilgilendirmede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) eksisozluk.com adresine uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu.

Purut, BTK’nin kararı Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal hükmünden sonra uygulamaya koyduğunu yazdı:

“Anayasa Mahkemesi'nin Ekşi Sözlük lehine verdiği kararın kapatma kararını veren mahkemeye tebliğ edilmesi sonrasında karar kaldırılarak BTK'ye tebliğ edildi. BTK'nin sitesinde de engel kaldırılmış görünüyor.

Şu an için bazı ISS'lerde henüz uygulanmaya başlanmadıysa da çoğunluk ISS'den eksisozluk.com'a girilebilmekte.

Hakkımızın Türkiye'nin en yüksek mahkemesi tarafından teslim edilmesi çok güzel ama yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle buna mecbur kalmış olmamız üzücü ve yorucu.”

AYM “ifade özgürlüğü ihlali” dedi

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 22 Şubat 2023’te Ekşi Sözlük’e sansür getirdi. Gerekçe milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasıydı.

Ekşi Sözlük mahkemenin kararına itiraz etti. Son olarak da Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 11 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi erişim engellemesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

İhlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Sözlük, erişim engeli kararının ardından sansüre takılmamak için eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com, eksisozluk111.com gibi alan adlarını kullanmaya başlamıştı.

Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür

(HA)