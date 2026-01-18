AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay’dan Rönesans Rezidans açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen Silivri'de cezaevinde tutulmaya devam eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay X’te açıklama yayınladı.

Atalay, Rönesans Rezidans davasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Atalay, davanın yalnızca bir bina yıkımının değil, Türkiye’nin hukuk, sorumluluk ve toplumsal hafızayla kurduğu ilişkinin aynası olduğunu vurguladı.

Atalay açıklamasında, Rönesans Rezidans davasında ortaya çıkan tablonun, deprem yıkımlarının gerçek sorumluluklarıyla yüzleşilmediğini açık biçimde gösterdiğini belirtti. Bir müteahhidin duruşmada kullandığı “iki tane, üç tane ölü” ifadesine dikkat çeken Atalay, bu yaklaşımın deprem yargılamalarının özeti olduğunu ifade etti.

“Sayıya indirgenen hayatlar, istatistikle örtülmeye çalışılan cinayetlerdir” diyen Atalay, avukatların buna itirazını “İnsandı onlar” sözleriyle hatırlattı.

Mahkeme salonlarında ailelere yöneltilen “kısa kesin” uyarılarını da eleştiren Atalay, bu yaklaşımın acının büyüklüğünü ve adalete duyulan ihtiyacı kavramaktan uzak bir bürokratik refleks olduğunu söyledi. Kayıplarının cenazesine dahi ulaşamayan ailelerin mahkemede söz alma çabasının, bir hak talebinden çok sevdiklerine karşı son bir sadakat borcu olduğunu vurguladı.

“Olası kast tartışması toplumsal bir eşiğe işaret ediyor”

Açıklamada, avukat Yeşim Toplu’nun adliye önünde sorduğu “Rönesans’ta olası kast çıkmayacaksa, nerede çıkacak?” sorusuna da yer veren Atalay, bu sorunun yalnızca bir dava dosyasına değil, tüm deprem yargılamalarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

“Olası kast” tartışmasının teknik bir ceza hukuku meselesi olmadığını belirten Atalay, bunun toplumsal bir eşik olduğunu kaydetti. Bilirkişi raporları, yapı sürecindeki ihlaller ve öngörülebilir risklere rağmen talebin gerekçesiz biçimde reddedilmesinin ailelerde adalete dair ciddi bir belirsizlik yarattığını söyledi. Duruşmaların ileri tarihlere ertelenmesinin ise zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu daha da aşındırdığını dile getirdi.

“Bu dava insan hayatının terazisidir”

Rönesans Rezidans davasının, teknik raporların ve usul tartışmalarının ötesinde, insan yaşamına verilen değerin sınandığı bir dava olduğunu belirten Atalay, “Bu dava insan hayatının değerini ölçen bir terazidir. Terazinin kefesi şaşarsa toplumun vicdanı da dengesini yitirir” dedi.

Atalay son olarak şöyle dedi: “Aileler susmayacak, avukatlar takipten vazgeçmeyecek, yurttaşların dayanışması güçlenerek sürecek. Adalet için umut tam da burada başlıyor."

