Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu 26 Kasım Perşembe günü Genel Kurul toplantısında ele alacak.

AYM’nin resmi sitesinde yayımladığı gündemde, İmamoğlu’nun 2025/25908 numaralı başvurusu ilk sırada yer alıyor.

İmamoğlu’nun avukatları, bireysel başvurularında tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğunu ve tutukluluk süresinin makul süreyi aştığını ileri sürdü.

Avukatlar ayrıca soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemelerinin sonuçlarının kendilerine tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına yönelik itirazın incelenmemesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini savundu.

Başvuruda, tutuklama tedbirinin İmamoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını da ihlal ettiği iddiası yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunuyor.

(VC)