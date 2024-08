AYM, İletişim Başkanlığı’na kararnameyle verilen yetkiyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na “dezenformasyonla mücadele görevi” veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni "basın ve ifade özgürlüğüne müdahalede bulunduğu" gerekçesiyle iptal etti.

27 Aralık 2023’te İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında düzenlenen 66 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı maddelerini iptal eden AYM’nin gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğuna hükmettiği belirtildi.

AYM gerekçede, “Anayasa’nın 104. maddesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümleri’nde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle düzenlenemeyeceğini” vurguladı.

AYM, dava konusu kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ile “basın hürriyeti”ne müdahale teşkil edeceğinin açık olduğuna hükmetti.

İptal edilen maddeler

>>5. Madde: 24 Temmuz 2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 6/A maddesinin (c) ve (ç) bentleri şöyle:

c) Türkiye Cumhuriyetine yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

ç) Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

>>11. Madde: 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 13/B maddesi. Bu madde, İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü kurulmasını içeriyor.

>>13. Madde: 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen ikinci cümle. Bu cümle, İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısı’na araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi veriyor.

İletişim Başkanlığı’ndan açıklama İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), AYM’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada kararın DMM'nin “çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmayacağı” belirtildi. DDM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanına bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil, kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."

