AYM, İletişim Başkanlığı kararının özet metnini değiştirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığına ‘dezenformasyonla mücadelede’ geniş yetkiler veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini konu alan özet metnini değiştirdi.

AYM, “İletişim Başkanlığının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralın iptali” dediği başlığı “66 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının konu bakımından yetki yönünden iptali” yaptı.

İçeride de “Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır” cümlesini “Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetiyle ilgili olduğu açıktır.” şeklinde değiştirdi.

AYM’nin kendi internet sitesindeki ve Resmi Gazete’deki karar metni orijinalliğini koruyor.

(HA)