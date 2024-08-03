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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 10:57
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2024 11:12
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AYM, İletişim Başkanlığı kararının özet metnini değiştirdi

AYM, İletişim Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle verilen geniş yetkiler için özet metinde "Basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır” demişti. Yeni metinde "...alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasanın 28. maddesinde yer alan basın hürriyetiyle ilgili olduğu açıktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM, İletişim Başkanlığı kararının özet metnini değiştirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), İletişim Başkanlığına ‘dezenformasyonla mücadelede’ geniş yetkiler veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini konu alan özet metnini değiştirdi.

AYM, “İletişim Başkanlığının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyabilecek kuralın iptali” dediği başlığı “66 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının konu bakımından yetki yönünden iptali” yaptı.

İçeride de “Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır” cümlesini “Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetiyle ilgili olduğu açıktır.” şeklinde değiştirdi.

AYM’nin kendi internet sitesindeki ve Resmi Gazete’deki karar metni orijinalliğini koruyor.

(HA)

AYM iletişim başkanlığı Anayasa Mahkemesi
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