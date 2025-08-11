AYM, hükmü iptal etti: Göreve iade edilen KHK'liler tazminat talep edecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü hâl (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü iptal etti.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Ankara 22. İdare Mahkemesi, “kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilen davacının uğradığı manevi zararın tazmini” talebiyle açılan davada, 31 Ekim 2018 tarihli ve 7150 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 5. cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuru üzerine ATM, "OHAL KHK'si ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine" ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Kararda, AYM'nin OHAL KHK'si ile doğrudan kamu görevinden çıkarılıp, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarına ilişkin hükmü iptal ettiği anımsatıldı.

Kararın, Anayasa'nın 40. maddesine aykırı olduğunu ifade eden yüksek mahkeme, OHAL tedbirleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanların komisyonca göreve iade edilmelerinin, bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediği ve hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarının idare tarafından tespiti anlamına geldiğini belirtti.

Anayasa'nın 40. maddesi: "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır."

(RT)