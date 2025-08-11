ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 14:51
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 15:24
2 dk Okuma

AYM, hükmü iptal etti: Göreve iade edilen KHK'liler tazminat talep edecek

AYM, "OHAL KHK'si ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine" ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AYM, hükmü iptal etti: Göreve iade edilen KHK'liler tazminat talep edecek
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü hâl  (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka bir KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü iptal etti.

AYM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Ankara 22. İdare Mahkemesi, “kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilen davacının uğradığı manevi zararın tazmini” talebiyle açılan davada, 31 Ekim 2018 tarihli ve 7150 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 5. cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

“Savaş halk sağlığı sorunudur” dedi, ihraç edildi, AYM'den hak ihlali kararı çıktı
“Savaş halk sağlığı sorunudur” dedi, ihraç edildi, AYM'den hak ihlali kararı çıktı
24 Haziran 2025

Başvuru üzerine ATM, "OHAL KHK'si ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra başka KHK ile göreve iade edilenlerin tazminat talep edemeyeceklerine" ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Kararda, AYM'nin OHAL KHK'si ile doğrudan kamu görevinden çıkarılıp, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarına ilişkin hükmü iptal ettiği anımsatıldı.

Kararın, Anayasa'nın 40. maddesine aykırı olduğunu ifade eden yüksek mahkeme, OHAL tedbirleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanların komisyonca göreve iade edilmelerinin, bu kişilerin herhangi bir örgüt ya da yapıya aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatlarının belirlenemediği ve hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıklarının idare tarafından tespiti anlamına geldiğini belirtti.

AYM’den KHK’lılar için “çalışma hürriyeti” kararı
AYM’den KHK’lılar için “çalışma hürriyeti” kararı
2 Mart 2023
Anayasa'nın 40. maddesi: "Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna göre, devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
AYM khk OHAL
ilgili haberler
KHK’lılarla ilgili 2 kritik karar
28 Haziran 2021
/haber/khk-lilarla-ilgili-2-kritik-karar-246434
CHP'Lİ SÜLEYMAN BÜLBÜL:
"Tüm KHK'lar iptal edildiğinde adalet yerini bulacaktır"
9 Eylül 2020
/haber/tum-khk-lar-iptal-edildiginde-adalet-yerini-bulacaktir-230564
AYM, KHK'lılara Uygulanan Ek Tedbir Düzenlemesini İptal Etti
25 Aralık 2019
/haber/aym-khk-lilara-uygulanan-ek-tedbir-duzenlemesini-iptal-etti-217620
AYM, Kanuna Dönüşen İki KHK'nın İptaline Karar Verdi
26 Temmuz 2019
/haber/aym-kanuna-donusen-iki-khk-nin-iptaline-karar-verdi-210891
KHK'lı Doktorları Sınırlandıran 5. Madde'nin İçeriği Değiştirilerek Geçti
14 Kasım 2018
/haber/khk-li-doktorlari-sinirlandiran-5-madde-nin-icerigi-degistirilerek-gecti-202626
