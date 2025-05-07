AYM, hayvan haklarını ihlal eden yasanın iptal talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını ihlal eden ve kamuoyunda tepkilere yol açan düzenlemeyle ilgili iptal başvurusunu reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, bazı maddeler için iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddeler için ise oy çokluğuyla reddetti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Hayvan hakları savunucuları ve örgütleri, AYM'ye tepki gösterdi. Polis, AYM önünde eylem yapan grubu kalkanlarla engellemeye çalıştı.

AYM'nin katliam yasasını iptal istemini reddetmesi hayvanseverler tarafından protesto ediliyor.



Polis kalkanlar ile kitleyi engellemeye çalışıyor. pic.twitter.com/7r8p8IgGYt — Umut Taştan (Yeni Hesap) (@umuttastangzt) May 7, 2025

• Kanun, sokaktaki hayvanların –kedi ya da köpek ayrımı yapılmaksızın– toplatılmasını ve sahiplendirilene kadar bakımevlerinde tutulmasını, bazılarının ise uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörüyor. Aynı zamanda yerel yönetimlere hayvanların öldürülmesine dair usul ve esaslar belirleme yetkisi tanıyor.

(TY)