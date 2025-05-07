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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 15:29
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AYM, hayvan haklarını ihlal eden yasanın iptal talebini reddetti

Polis, karara tepki gösteren hayvan hakları savunucularını kalkanlarla engellemeye çalıştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
AYM, hayvan haklarını ihlal eden yasanın iptal talebini reddetti
Fotoğraf: Canva

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını ihlal eden ve kamuoyunda tepkilere yol açan düzenlemeyle ilgili iptal başvurusunu reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, bazı maddeler için iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddeler için ise oy çokluğuyla reddetti.

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2 Ağustos 2024

Hayvan hakları savunucuları ve örgütleri, AYM'ye tepki gösterdi. Polis, AYM önünde eylem yapan grubu kalkanlarla engellemeye çalıştı.

Kanun, sokaktaki hayvanların –kedi ya da köpek ayrımı yapılmaksızın– toplatılmasını ve sahiplendirilene kadar bakımevlerinde tutulmasını, bazılarının ise uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörüyor. Aynı zamanda yerel yönetimlere hayvanların öldürülmesine dair usul ve esaslar belirleme yetkisi tanıyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları Anayasa Mahkemesi sokakta yaşayan hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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AYM, sokaktaki hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptalini görüşecek
7 Mayıs 2025
/haber/aym-sokaktaki-hayvanlarla-ilgili-duzenlemenin-iptalini-gorusecek-307198
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