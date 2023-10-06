AYM Genel Kurulu, Can Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim’de görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın “yasama dokunulmazlığının ihlali” konulu başvurusunu 12 Ekim'de görüşme kararı aldı.

AYM İkinci Bölümü, dün, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etti.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması talebi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmıştı.

AYM İkinci Bölüm, “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca Genel Kurula sevkine” karar verdi.

15 üyeden oluşan AYM Genel Kurulu, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.

“Can'ın Arkadaşları ve Meslektaşları” dün akşam İstanbul Barosu önünde, Can Atalay'ın 144 gündür tahliye edilmemesini ve Gezi davasında verilen hukuksuz kararı protesto etti, Atalay’ın serbest bırakılmasını talep ettiler.

Ne olmuştu?

Gezi Davası'nda yargılanan Can Atalay'a, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası verildi.

İstinaf Mahkemesi'nin 28 Aralık 2022'de verilen mahkûmiyet kararını onamasından sonra karar temyiz edildi, dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

Can Atalay, 14 Mayıs seçiminde 75 bin 720 oyla TİP Hatay Milletvekili seçildi.

25 Mayıs'ta mazbatası avukatı tarafından alınan Can Atalay için aynı gün UYAP üzerinden ve 26 Mayıs'ta doğrudan Yargıtay'a tahliye başvurusunda bulunuldu.

Ancak önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği emsal kararları yok sayarak oy birliğiyle tahliye talebini reddetti. Bu karara karışık yapılan itirazı da Yargıtay 4. Ceza Dairesi bire karşı dört oyla reddetti ve 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu.

Karar üzerine Atalay'ın avukatları 21 Temmuz'da adil yargılanma hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM'ye bşvurdu.

Ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de aynı davada Osman Kavala'ya müebbet, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'e verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bianet'e yazdığı kent ve hukuk yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)