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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 17:20
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 17:20
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AYM, erişim engellerini bir kez daha ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ saydı

Yüksekova Haber ve Zap Haber’e uygulanan sansürle ilgili karar, sitelerin erişime engellenmesinden 8 yıl sonra çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM, erişim engellerini bir kez daha ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ saydı
Fotoğraf: Medyascope

Anayasa Mahkemesi (AYM), sansür halini alan erişim engelleriyle ilgili bir kez daha ‘hak ihlali kararı’ verdi.

AYM, 2016’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) talebi doğrultusunda Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenen yuksekovahaber.com ile zaphaber.com’un ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine’ hükmetti.

5651 sayılı kanun 8/A maddesi gerekçe gösterilerek erişime engellenen iki kuruluş, yaklaşık 8 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyordu.

Yüksekova Haber’in Genel Yayın Yönetmeni Erkan Çapraz kararın basın ve ifade özgürlüğü açısından bekledikleri bir karar olduğunu söyledi. Çapraz, “Yüksekova Haber Portalı olarak haber sitemiz erişime engellendikten sonra zor süreçlerden geçtik, ayakta durabilmek için çok çaba sarf ettik” diye konuştu. “Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Doğru, güvenilir ve bağımsız habercilik ilkelerimizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yüksekova Haber’in hukuk danışmanı Avukat Jindar Uçar da kararla ilgili, “Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu bu ihlal kararı beklediğimiz bir sonuçtu. Bu noktada erişim engelinin uygulandığı süreçte ortaya çıkan zararın giderimi açısından hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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(HA)

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