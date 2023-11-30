AYM, Ensar'a sponsor olan Turkcell’e "pedofili" denmesini ifade özgürlüğü saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Karaman’da 2016 yılında Ensar Vakfı'nın yurt ve evlerinde kalan 10 oğlan çocuğunun istismar edilmesi olayıyla ilgili bir yurttaşın “Pedofili destekçisi ve sansürcü @Turkcell ile olan 16 yıllık sözleşmemi iptal ettirdim” paylaşımına ifade özgürlüğü kararı verdi.

Ozan Güven isimli yurttaş, Ensar Vakfı’ndaki istismar olayının kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından vakfa sponsor olan Turkcell’e tepki gösterdi.

Güven’in yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Turkcell, 24 Ekim 2016’da “kişilik haklarının zedelendiğini” ileri sürerek manevi tazminat davası açtı.

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İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Güven’in 500 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf Mahkemesi 2019’da kararı onadı.

Güven de avukatı aracılığıyla kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM oyçokluğuyla Güven’in “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” hükmetti ve 18 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Üç üye karşı oy kullandı

Karara, AMY üyeleri Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve Muhterem İnce karşıoy kullandı.

Karşı oy kullanan üç üye, gerekçede “…Vakıf kapsamında bazı öğrencilere destek bursu sağladığını belirtilen davacı şirketin olayla doğrudan ilişkilendirilemeyeceği toplumda infial yaratan olay ile bağlantılı olarak davacı şirket hakkında başvurucunun paylaşımda yer alan ifadelerin küçük düşürücü nitelikte ağır ve rencide edici olduğu kullanan ifadelerin haksız olgu isnadı mahiyetinde olup haksız olgu kişisel değer yargısı olarak değerlendirilemeyeceği bu nedenle ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırlarını aştığını belirtmiştir.”

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(RT)