Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruda, haklarının ihlal edilmediğine hükmetti.

AYM Genel Kurulu, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu görüştü.

ANKA’nın aktardığına göre Yüksek Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun uzun tutukluluk ilgili itirazını oy birliğiyle kabul edilebilir buldu ancak haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Uzun tutukluluk nedeniyle yapılan itirazın, 1'e karşı 14 üyenin oy çokluğuyla, diğer iddialar yönünden verilen kararın ise oy birliğiyle alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gerekçesi daha sonra yazılacak.

613 gündür tutuklu

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB’ye yönelik yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te evinde gözaltına alındı.

Dört günlük gözaltı sürecinin ardından 23 Mart’ta “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklandı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

İmamoğlu’nun tutuklandığı gün CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim düzenledi. CHP’nin açıkladığı sonuçlara göre, parti üyelerinin yanı sıra dayanışma sandıklarında oy kullanan yaklaşık 15,5 milyon kişi İmamoğlu’nun adaylığına destek verdi. İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması Türkiye’nin birçok kentinde kitlesel protestolara yol açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun tutuklanmasından yaklaşık sekiz ay sonra, 11 Kasım 2025’te İBB soruşturmasına ilişkin iddianameyi tamamladı. Savcılık, İmamoğlu’nun bir suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğunu ileri sürerek 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları reddederek yargılamanın siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savundu.

İddianamenin 25 Kasım 2025’te kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması, İmamoğlu’nun tutuklanmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart 2026’da Silivri’de görüldü.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 436 sanıklı davada, son olarak 12 Kasım’da açıklanan ara kararla İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu sekiz sanık tahliye edildi. İmamoğlu dahil 38 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Ocak 2027’de görülecek.

İmamoğlu hakkında İBB davasından ayrı olarak 27 Ekim 2025’te “siyasal casusluk” suçlamasıyla da tutuklama kararı verildi. İmamoğlu’nun, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve iş insanı Hüseyin Gün ile birlikte yargılandığı davada 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Eylül’deki duruşmada tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu, tutukluluğuna ilişkin 13 Mayıs 2025’te AYM’ye, 10 Kasım 2025’te ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

İmamoğlu’nun başvurusunu öncelikli inceleme kapsamına alan AİHM, 13 Nisan 2026’da Türkiye hükümetinden görüş istedi. Mahkeme, hükümete tutukluluğun hukuki dayanaklarının yanı sıra İmamoğlu’nun siyasi faaliyetlerinin ve seçmenlerin siyasi temsil hakkının engellenip engellenmediğine ilişkin de sorular yöneltti.

(HA)