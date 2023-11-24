AYM'den polis şiddetine hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Veli Saçılık ile annesi Kezban Saçılık’a yönelik polis şiddetine hak ihlali kararı verdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen Saçılık, 2017’de annesi Kezban Saçılık ile birlikte Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapmak istedi. Polis, Saçılık ve annesine şiddet uyguladı.

Saçılık, polis şiddetini yargıya taşıdı. AYM’ye yapılan bireysel başvurunun sonucunda yüksek mahkeme, “Kötü muamele yasağının” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” oy birliğiyle karar verdi. Veli Saçılık ve annesi Kezban Saçılık’a ayrı ayrı 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Fidan ve İnce 'ihlal yok' dedi

AMY üyeleri İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediği” ve “Veli Saçılık yönünden insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edilmediğini” belirterek karşı oy kullandı.

Yüksek mahkeme kararında, Saçılık'ın yoğun gazla ve copla darp edilmesini, annesinin ise yerde sürüklenerek yakın mesafeden yüzüne biber gazın sıkılmasını “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” olarak değerlendirdi.

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Soruşturmanın yenilenmesi istendi

Mahkeme, olayın ardından polisler hakkında açılan soruşturmada, başsavcılığın “müdahale sırasında yaralanmalarının doğal olduğu” gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararını da ele aldı. AYM, olayla ilgili soruşturmanın yenilenmesini istedi.

AYM, “Somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele şeklinde nitelendirilmesi uygun görülmüştür” tespitini yaptı.

Dosyaya sunulan görüntüleri inceleyen AYM, kararda şu ifadelere yer verdi: “Müdahale sırasında kolluk görevlilerince kişilerin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkıldığı ve ayaklarının bulunduğu yakın bölgeye niteliği belirlenemeyen silahla ateş edildiğini, Keziban Saçılık'ın bir kolluk görevlisinin diğer göstericilere biber gazı sıkmak isterken kolunu tutması nedeniyle polis memurunun başvurucuya dönerek çok yakın mesafeden başvurucunun yüzüne gaz sıktığını…”

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(RT)