AYM'den 'Kürdistan' yazılı tişörte hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), üstünde "Kürdistan" yazan ve Mezopotamya Güneşi amblemi bulunan tişört giydiği gerekçesiyle hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla ceza verilen Abdurrahim Kılıç’ın başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

Kılıç hakkında "Kürdistan" yazılı, kırmızı ve yeşil renk şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi bulunan tişört giymesi nedeniyle dava açıldı.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılında Abdurrahim Kılıç'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

Kararın gerekçesinde, "Beyaz renkli üzerinde göğsünün sağ kısmında kırmızı ve yeşil renk şerit ile bu şeritler arasında 21 saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi ve göğsün ön kısmında 'Kürdistan' yazılı olan tişörtün giyilmesinin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu" belirtildi.

Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da 2021 yılında onandı.

Kılıç, AYM bireysel başvuruda bulundu. 12 Haziran'da başvuruyu değerlendiren AYM, Kılıç'ın Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, kararında Barış Akademisyeni Füsun Üstel, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyyya Önder, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verilen ifade özgürlüğü kapsamındaki hak ihlalleri kararlarını hatırlattı.

AYM, yerel mahkemenin hiçbir gerekçe sunmadan 'örgüt progandası' suçlamasıyla ceza verdiğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Somut olayda ilk derece mahkemesi, başka hiçbir gerekçeye yer vermeksizin yalnızca 'Kürdistan' ibaresi ile kırmızı ve yeşil renk şeritler arasında yirmi bir saçaklı Mezopotamya Güneşi amblemi bulunan tişörtü giymesi nedeniyle başvurucuyu terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırmıştır. Kararda, söz konusu amblem ve simgelerin ne anlama geldiği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı, şiddete yol açma potansiyelinin bulunup bulunmadığı açıklanmamıştır. Ayrıca anılan tişörtün giyilmesinin ne şekilde şiddete teşvik ettiği, şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü hiçbir şekilde irdelenmediği gibi somut koşullar dikkate alınarak belirli oranda tehlikeye neden olduğu veya şiddet kullanımını, silahlı direnişi ya da başkaldırıyı doğrudan veya dolaylı teşvik ettiği yönünde de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında ilk derece mahkemesinin başvurucunun mahkûmiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır.”