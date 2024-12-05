AYM'den 'gizli tanık' kararı: Tek başına hükme esas olamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), sadece gizli tanık beyanıyla ceza verilmesini "gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmayacağını" belirterek, ihlal kararı verdi.

HPG'ye katılıp daha sonra ayrıldığı belirtilen B.G.'nin iddiaları doğrultusunda Y.T. isimli çoban hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda, "Türkmen" adlı gizli tanığın beyanlarına başvurdu.

"Gizli tanığın" iddiaları ve soruşturma sürecinde tespit edilen bir telefon görüşmesi kaydına dayanılarak Y.T. hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Gizli tanık avukatının yokluğunda dinlendi

Yargılama sürecinde gizli tanık "Türkmen", Y.T.'nin PKK'ye erzak yardımı yaptığını ileri sürdü. İddiaları kabul etmeyen Y.T. gizli tanığa sorular yönelmek istediğini belirtti.

Mahkeme, Y.T.'nin sorularını yazılı olarak aldı. Mahkeme, hakkında tanık koruma tedbir kararı bulunan gizli tanık Türkmen'in beyanlarını başvurucunun hazır olmadığı celsede aldı.

Ayrıca itirafçı B.G. de tanık olarak dinlendi. Mahkeme, yurt dışında bulunan B.G.'nin beyanlarını ise istinabe yoluyla aldı. B.G. beyanlarında Y.T.'yi tanımadığını belirterek, soruşturma aşamasında kendisine ait olduğu iddia edilen beyanları ise kabul etmedi.

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Gizli tanık beyanıyla 6 yıl 3 ay hapis

Yargılama sonunda mahkeme, Y.T.'ye "örgüte üye olmak" iddiasından 6 yıl 3 ay ceza verdi.



Mahkeme gerekçeli kararında, B.G.'nin mahkeme huzurunda verdiği ifadeyi değil, soruşturma aşamasında verdiği iddia edilen ifadeyi ve gizli tanık beyanlarını hükme esas aldı.

Gerekçeli kararda, B.G.'nin soruşturma aşamasında verdiği iddia edilen ifadenin gerçekçi olduğunu, gizli tanık beyanlarıyla uyuştuğunu belirtti.

Mahkeme, gerekçeli kararda, kendisinin istinabe yoluyla dinlediği B.G.'nin mahkeme ifadesini ise gerçekçi bulmadı.

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"Korku huzurda dinlemeye gerekçe değil"

Y.T.'nin avukatı, İstinaf Mahkemesi'nde karara karşı itirazda bulundu. İstinaf başvuruyu reddedince, bu kez, itiraz Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, 9 Haziran 2021'de mahkemenin kararının yerinde bularak, itirazı reddetti.

Yargıtay kararının ardından, Y.T., Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM, adil yargılama hakkının ihlaliyle yapılan başvuruyu 6 Aralık 2021'de kabul etti.

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemenin sonucunda hak ihlali kararı verdi.

AYM, kararda “tanıkların kimliğinin saklı tutulması ve korku gibi nedenlerin duruşmalarda taraflar huzurunda dinlenmemesine gerekçe yapılamayacağını” belirtti.

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"Gizli tanık duruşmada dinlenmedi"

Kararında gizli tanık Türkmen'in Y.T.'nin bulunmadığı bir duruşmada dinlendiğini hatırlatan AYM, gizli tanığın kimliğinin saklı kalması için çeşitli teknikler kullanılarak Y.T.'nin bulunduğu bir duruşmada dinlenebileceğini belirtti.

Yerel mahkemenin B.G.'nin soruşturma aşamasındaki ifadelerinin hükme esas aldığını, istinabe yoluyla alınan ifadelerini hükme esas almadığını vurgulayan AYM, B.G.'nin istinabe yoluyla alınan beyanlarında ise Y.T.'nin bulunduğu bir duruşmada alınmadığını vurguladı.

Y.T.'nin, gizli tanık Türkmen'in ve B.G.'nin aynı duruşmada sorgulanmadığını ve yeterli düzeyde bir inceleme yapılmadan gizli tanığın beyanlarının belirleyici olarak hükme esas alındığına dikkati çeken AYM, bunun adil yargılama yönünden eksiliğine işaret etti.

AYM, kararında "Gizli tanığın dinlenmesinden önce başvurucuya sorularını sunması için süre verilmiş ve gizli tanığın ifadesi duruşmada okunarak başvurucuya tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulmuş ise de bu durum tanık beyanlarına karşı savunmaya tanınan yeterli bir güvence olarak değerlendirilemez" ifadelerine yer verdi.



Y.T.'nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, yeniden yargılama için dosyayı Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ayrıca tazminat ödenmesine hükmetti.

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(RT)