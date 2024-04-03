AYM'den 'gecekondu' kararı

Anayasa Mahkemesi Gecekondu Kanunu'nun, kamu arazilerine yapılan gecekonduların hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın belediye veya devlet zabıtaları tarafından derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti.

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Ayrıca, bu hükmün iptali ile birlikte yer aldığı maddenin tamamı iptal edildi.

İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda izinsiz yapıların yargı yolu gösterilmeden yıktırılmasının işleme karşı yargı yoluna başvurma imkanını ortadan kaldırdığını, bunun da hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği bildirildi.

9 ay sonra yürürlüğe girecek

Kararda ayrıca izinsiz yapıyı yapanlara bildirimde bulunmadan yıkın işleminin gerçekleştirilmesiyle de dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere yer vermediği bildirildi. İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

İptal edilen maddenin bir bölümü şöyle:

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır"

Kararın tamamını buradan okuyabilirsiniz.(EMK)